Javi Flores: "No podemos irnos de los partidos"

Javi Flores tiraba de autocrítica al final del partido en Cádiz y confesaba que "no podemos irnos de los partidos" como lo había hecho el equipo a raíz del 2-1 del equipo andaluz. "Realizamos una primera parte bastante buena, y con mucha seriedad, pero, tras el descanso no supimos manejar los tiempos del partido. El Cádiz fue muy superior. Nos marcaron tres goles en 20 minutos y eso no se puede permitir. Con resultados ajustados, el partido esta abierto hasta el final y no podemos bajar los brazos".

El cordobés asumía que este resultado "desde el punto de vista anímico te hace daño. Pero hay que saber reponerse como lo hicimos tras las otras goleadas. Pienso que no nos va a afectar de cara a los próximos encuentros pero hay que analizar esas desconexiones que sufrimos en los partidos. Hay que pasar página y pensar en el siguiente partido desde mañana".

Flores también aprovechaba para "pedir disculpas a la afición. Era un viaje muy largo y muchos de ellos tendrán que trabajar mañana. Ellos saben que siempre lo damos todo y nos vaciamos siempre".