Cervera: «El Elche tiene arriba jugadores que aportan gol como Sory Kaba y Nino»

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, ya está centrado en el duelo de mañana ante el Elche en el Ramón de Carranza a partir de las 12 horas, en un encuentro que considera vital para alargar la inercia positiva de su equipo, tras vencer al Lugo en la Liga y, el jueves en la Copa ante el Espanyol.

Cervera dijo no estar preocupado por la dinámica del Elche, que ha ganado sus dos últimos partidos de Liga. Aunque no sea fácil enlazar dos triunfos consecutivo recuerda: «Sabéis mi teoría sobre el que gana y el que pierde. El Elche viene de una buena racha, pero me tranquiliza más que venga de ganar dos partidos en casa que de perder».

No obstante, avisó que el Cádiz llega en una situación parecida, ya que «venimos de ganar, también me da miedo que ahora parezca fácil».

Sobre el Elche dijo ayer que «es un equipo que acaba de ascender y tiene las ideas muy claras. Ahora están usando un sistema con cinco atrás» y avisó del gran nivel de sus delanteros, ya que «tienen a gente arriba con gol, como Sory Kaba o Nino. Tendremos que estar muy atentos».

Cervera no quiso dar pistas sobre el once que va a poner en liza ante los franjiverdes. «Se puede repetir el equipo, pero si vemos alguna duda lo podemos cambiar. Lo de repetir un once no va en función del partido pasado sino del que viene».

Finalmente, el preparador del conjunto gadiatano reconoció que «la victoria en Lugo nos ha liberado, pero hasta que no tengamos una racha positiva no saldremos de ahí y seguiremos con la angustia».