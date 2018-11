Cádiz-Elche: Un duelo entrañable en la Tacita de Plata

La plantilla del Elche CF ya viaja en dirección a Cádiz donde mañana domingo, a partir de las 12 horas, se mide al equipo de Álvaro Cervera. Un duelo entre dos clubes históricos del fútbol español que vivirá su encuentro número dieciséis en Segunda División.

La dilatada historia entre Cádiz CF y Elche CF en la categoría de plata del fútbol nacional arrancaba hace 77 años, un 30 de noviembre de 1941, en el Campo de Deportes de Mirandilla, en la décima jornada de la temporada 1941/42, con victoria del Cádiz C.F. por 2-0. El partido fue muy competido y hubo infinidad de ocasiones de gol en ambas porterías, siendo los gaditanos quienes estuvieron acertados en la resolución de las jugadas. El primer gol llegaba a la media hora de partido cuando un córner sacado por los ilicitanos lo aprovechaba el Cádiz para salir a la contra. Sánchez recorría todo el campo con el balón y su centro se le escapaba de las manos a Bañón que veía como Polo con el pecho marcaba el 1-0. Ya en la segunda parte, una jugada entre Virgos y Polo la finalizaba Roldán empujando el balón al fondo de la red del Elche C.F., en el que sería el definitivo 2-0. A pesar del resultado los ilicitanos hicieron un buen partido y salieron ovacionados por la afición local del estadio de Mirandilla. Los dos onces que protagonizaron aquel primer partido fueron los formados por Bañón, Tano, Urbano, Leguey II, Espartero, Blasco, Irles, Nolet, Lahuerta, Pierita y López I por el Elche C.F. y por el Cádiz C.F. lo harían Garcia, Cayuso, Valcárcel, Fermin, Virgos, Sánchez, Barceló, León, Polo, Fernández y Roldán.

TEMPORADA 1972/73: PRIMER PUNTO EN EL RAMÓN DE CARRANZA

No sería hasta la quinta visita a Cádiz cuando los franjiverdes lograban algo positivo tras empatar a un gol. Los ilicitanos, entrenados por Roque Olsen, llegaban al partido en la tercera posición de la tabla, lo que levantó una gran expectación en un Carranza lleno hasta la bandera. Los gaditanos fueron superiores pero se mostraron como un equipo muy desordenado. En el minuto 60 Juanito adelantaba a los locales y fue entonces cuando reaccionÓ el Elche C.F., que solo nueve minutos más tarde empataba por mediación de Alvarito. Hasta entonces los ilicitanos se habían contagiado del juego anárquico de los gaditanos y apenas inquietaron a la zaga rival. El equipo que consiguió ese primer punto en Cádiz fue el formado por Mora, Poyoyo, González, CanÓs, Aníbal Montero, Llompart, Alvarito, Jaime Cano, Sitjà, Almagro y Romea. Por el conjunto gaditano, Domingo Balmanya formó de salida con Bonilla, Puig, Madariaga, Soriano, Migueli, Viqueira, Juanito, Isauro, Machicha, Llano y Baena.

DE NUEVO CUATRO DERROTAS CONSECUTIVAS

La historia se repetía y los ilicitanos volvían a sumar por derrotas las siguientes cuatro visitas al Ramón de Carranza. En la recta final de la temporada 1978/79 se viviría un partido en el que fue evidente el respeto al rival por parte de ambos equipos, sobre todo en la primera parte, lo que dio como resultado un partido muy tosco y de férreos marcajes. Con el primer gol gaditano, mediada la primera parte, obra de Mané de falta, el Elche C.F. se volcó en el área andaluza y cambió el partido. Los ilicitanos era infinitamente superiores a los gaditanos que pasaron apuros para defender las acometidas de Antón, Trobbiani, Orellana o Gómez Voglino. Pero la clave del partido llegaba con el arranque de la segunda parte: Emilio Esteban se quedaba en el banquillo lesionado y cuando solo se habían disputado dos minutos de la reanudación Ramón, desde el punto de penalti, ponía el 2-0 para los locales. A pesar de la desventaja en el marcador el equipo tuvo sus mejores ocasiones de gol, estrellando Orellana un tiro en el larguero cuando aún faltaban casi veinte minutos para el final. Sin embargo el gol ilicitano llegó en el último suspiro, obra del argentino Orellana, y ya no daría tiempo para intentar al menos el empate. A pesar de ser un viaje largo, fueron muchos los aficionados ilicitanos en las gradas del Carranza. Destacar que en las filas del Cádiz C.F. jugaron los ex franjiverdes Pepe Mejías y Escobar y que en el banquillo se sentaba Roque Olsen.

TEMPORADA 2003/04: SEGUNDO EMPATE EN CÁDIZ

La segunda vez que los ilicitanos lograban puntuar en el Ramón de Carranza fue en la séptima jornada de la temporada 2003/04 en un choque eléctrico en el que ambos equipos demostraron, desde el primer minuto, que querían los tres puntos en juego y que terminaría en tablas con empate a un gol. La primera mitad estuvo llena de ocasiones para ambos equipos y se llegó al descanso sin goles de auténtico milagro. En la reanudación y en apenas diez minutos llegaron los dos goles. Pavoni adelantó al Cadiz C.F. y Zahínos solo cinco minutos después aprovechaba un robo de balón de Nino y marcaba el empate. Hasta el final, el partido se pudo decantar para cualquier lado siendo los porteros Navas y Dani Mallo los protagonistas del tramo final del partido.

CINCO DERROTAS Y UN EMPATE EN LAS ÚLTIMAS SEIS VISITAS

Los últimos cinco antecedentes en tierras gaditanas tampoco son favorables para los intereses blanquiverdes. En el partido disputado en la temporada 2004/05, jugado por la mañana y con las cámaras de Canal Plus de testigo, los ilicitanos se ponían por delante en el marcador a los cinco minutos con un gol de Moisés. Pero la alegría duraba apenas tres minutos ya que Navarrete empataba para el Cádiz C.F. El partido estaba abierto entre dos equipos que buscaban la portería rival sin descanso. Mediada la segunda parte, Jonathan Sesma adelantaba a los andaluces y cuatro minutos después llegó la que fue quizás la jugada clave: Alfredo veía la roja directa y entonces el Cadiz C.F. sí jugó a placer. El que fuera años después jugador franjiverde, Manolo Pérez, en los últimos minutos, sentenciaba el partido marcando el 3-1 final y dejando al Cádiz C.F. una semana más como líder de la categoría.

La tercera y última vez que los ilicitanos consiguieron puntuar en Cadiz fue en la temporada 2006/07 en un partido en el que el reparto de puntos no dejó contento a nadie: el Cadiz C.F. se quedaba en tierra de nadie y el Elche C.F. seguía quinto en la tabla clasificatoria, pero dejaba de sumar dos puntos muy importantes en los momentos cruciales de la temporada. El partido llegó a su recta final sin goles, hasta que el ex franjiverde Dani en el 76' adelanto al Cádiz C.F. tras rematar de cabeza un centro por banda izquierda. Pero en el 87' Amoedo Chas señalaba un penalti por manos de Abraham Paz que Cobo transformaba en el gol del empate. El once franjiverde que consiguió puntuar por última vez en el Ramón de Carranza fue el formado por Willy Caballero, Fajardo, Samuel, Trotta, Bellvís, Raúl Martín, Chino Luna, Rodri, José Vega, Cobo y Miguel que tuvieron enfrente al Cádiz C.F. con Contreras, De la Cuesta, Raúl López, Abraham Paz, Cristian, Fleurquin, Diego Rivas, Gustavo López, Enrique, Natalio y el ex franjiverde Gastón Casas.

DESCENSO A SEGUNDA B

Por último, recordaremos la derrota de la temporada 2016/17, en la que los franjiverdes certificaban el descenso a Segunda División B. Enfrente el Cádiz C.F., que volvía a ser verdugo de los ilicitanos y que con aquella victoria se aseguraba de forma matemática un puesto en el playoff de ascenso a Primera División. El primer tiempo fue de dominio alterno si bien es cierto que no hubo ocasiones de peligro en ninguna de las dos porterías. Los ilicitanos, aparte de ganar para seguir vivos, tenían que mirar de reojo a otros campos ya que necesitaban de diferentes resultados favorables. Apenas disputados los primeros minutos llegaban noticas de Miranda de Ebro: el Mirandés, ya descendido, ganaba 2-0 al Mallorca (que también descendería esa tarde), el Nastic empataba sin goles en Tenerife, que también se jugaba meterse en el playoff de ascenso y el Alcorcón también empataba sin goles en la vieja Condomina ante el UCAM. Pero minutos antes del descanso el Alcorcón se ponía por delante en el marcador. En ese momento y ya durante toda la tarde el Elche C.F. era equipo de Segunda B. Tras el descanso llegaría, en la primera jugada con peligro del rival cerca del área ilicitana, el primer gol del Cádiz C.F., tras marcar Pelegrin en propia puerta el 1-0. Minutos después los gaditanos enviaban un balón al palo y acto seguido Salvi cerraba el partido marcando el 2-0. Vicente Parras terminó el partido con 4 delanteros ( Nino, Guilermo, Malonga y Sory Kaba ) y en la última jugada del partido un pase de Malonga lo recogía Guillermo que batía de tiro cruzado a Cifuentes dejando el 2-1 final en el marcador