Pacheta: "Los recuerdos están para cambiarlos"

José Rojo, Pacheta, técnico del Elche ha reconocido esta mañana que viaja a Cádiz con el deseo darle una alegría a la afición. No olvida que hace año y medio se desplazaron 600 seguidores y regresaron con el descenso a Segunda División B en el bolsillo y las lágrimas en sus ojos. “Los recuerdos están para cambiarlos y vamos a luchar por ello. Espero que salga esa ira controlada y que los aficionados que vayan regresen orgullosos de nosotros. Esa es nuestra obligación. Van a viajar toda la noche y queremos brindarles un triunfo”, reconocía el preparador burgalés de cara a un partido en el que van a tratar de que “las virtudes del Cádiz se difuminen” y puedan traerse los tres puntos y, de esta manera, sumar la primera victoria a domicilio de la presente temporada.

Asume que el conjunto andaluz es un “equipo que compite”, pero insiste en que el Elche también lo hace. “Hay que seguir jugando en función a nuestras virtudes y a las virtudes que nos han llevado a ganar tres partido en Liga. Hemos sido sólidos y fuertes, defendemos bien, y tenemos que reafirmarnos en estos pilares en los que no estamos sustentando. Tenemos que ser fuertes y contundentes en ambas áreas. Competimos muy bien a pesar de ser un equipo humilde estamos preparados para darlo”.

Pacheta ha confesado que tiene varias alternativas para sustituir al sancionado Neyder Lozano en el once inicial y ha vuelto a dejar claro que “el objetivo de este equipo son los 50 puntos y en el momento en el que no tengamos el cinto apretado lo pasaremos mal”.