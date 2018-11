La ampliación de capital del Elche sigue sin tener el visto bueno del IVF

La ampliación de capital de 1,3 millones de euros que fue aprobada el pasado 25 de octubre en la Junta Extraordinaria de Accionistas del Elche CF SAD con el apoyo del 15,16% y la abstención del 55,16% de los títulos sigue sin tener el consenso esperado de las partes. Mientras que desde el club ilicitano se anuncia que la próxima semana la pondrá en marcha, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sigue sin entender la decisión adoptada por la Fundación de abstenerse y facilitar la aprobación de la citada ampliación en la Junta a pesar de que se le había insistido en que se votara en contra y que, de lo contrario, esperaban los tribunales. «Vamos a ir contra los que tomaron la decisión de abstenerse», insisten desde el banco del Consell de manera categórica, mientras los servicios jurídicos de la Generalitat estudian la estrategia a seguir en los juzgados.

En el Elche, con su presidente Diego García a la cabeza, se insiste en la necesidad de llevar a cabo dichas ampliaciones porque de no hacerse a cabo podría estar en peligro la viabilidad de la entidad y el fantasma de la disolución comenzaría a tomar cuerpo. Lo aprobado en la Junta se publicará a partir del miércoles, lo más tarde el viernes, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La ampliación se desarrollará en tres fases. La primera se iniciará en el mismo momento de la publicación. Consta de 30 días de duración y está dirigida a los actuales accionistas del Elche. Todos ellos pueden ejercer el derecho de suscripción preferente que tienen reconocido si su intención es la de mantener tras la ampliación el mismo porcentaje del capital social con que cuentan ahora. Por cada 2'172 acciones antiguas se podrá suscribir una nueva.

La segunda fase será de 15 días posteriores a la primera. En ella, los accionistas que participaron en la primera podrán optar a la suscripción de los títulos restantes. En caso de haber más demanda que oferta restante, se asignarían de forma proporcional.

Transcurridos esos quince días se abriría el tercer y último periodo para cualquier persona que quiera adquirir títulos, que también tiene un plazo de quince días. La primera de esas dos ampliaciones por aportaciones dinerarias tiene un importe total de 1.355.001 euros e implica la emisión de 423.438 nuevas acciones con un valor nominal de 3,20 euros cada una.

Diego García ya reconoció tras la Junta General de Accionistas que se «ha comunicado a Manuel Illueca -director general del Banco del Consell- lo acordado en la Fundación. Que no se le van a bajar las garantías y que le íbamos a reservar derechos de suscripción si quieren ir a a la ampliación».

No obstante, desde Valencia no ha variado la idea inicial y se ha dejado claro que «vamos a ir contra los que tomaron la decisión de abstenerse» por no votar en contra de la convocatoria de la citada ampliación en la Junta tal y como se les había requerido. A partir de ahora se pretende convertir en realidad la amenaza inicial.