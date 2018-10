Pacheta se sale con la suya

El Elche ha pasado en apenas tres semanas de recibir ocho goles ante el Deportivo (4-0), en la Liga, y el Córdoba (0-4), en la Copa del Rey, a sumar los seis puntos frente a dos grandes de Segunda División como son Málaga (2-0) y Real Zaragoza (2-0), marcando cuatro goles y dejando su portería a cero.

Pacheta, cuando los resultados no llegaban, hablaba de «insistir, insistir e insistir». El burgalés recordaba que las sensaciones no tenían su reflejo en los resultados pero que no estaba dispuesto a modificar su mensaje. El estilo que llevó al Elche a Segunda División era innegociable y con él iba a seguir machacando a los jugadores. La victoria ante el Lugo, la primera de la temporada, sirvió para dejar patente que se estaba en el buen camino. Luego, llegaron esas dos derrotas escandalosas con ocho goles en contra que sirvieron al grupo para atarse los machos y volver a la casilla de salida. El calendario era complicado, pero el grupo sacó lo mejor de sí mismo para sumar seis puntos de seis y colocarse en el puesto undécimo de la tabla, a tres puntos del Albacete, que ocupa la última plaza de la zona de «play-off» y, a la misma distancia del Cádiz, que está situado en la posición diecinueve, que lleva al infierno de la Segunda División B.



Modificación táctica

A partir del 4-1-4-1 se ha variado el repliegue defensivo

Pacheta sigue plantando a su equipo en el campo con un 4-1-4-1, pero desde el encuentro frente al Málaga, en la interpretación del repliegue defensivo aparece la apuesta por los tres centrales, Gonzalo Verdú, Neyder y Juan Cruz, con Tekio y Borja Martínez por las bandas ayudando como carrileros. El técnico explota la polivalencia de Cruz, lateral o central, a la hora de cerrar líneas. Un dibujo que empuja a la defensa de cinco con un pivote por delante, una línea de tres y un atacante arriba. Una fórmula que ya había utilizado en otras ocasiones, aunque con Manuel Sánchez, que actúa habitualmente de pivote, bajando a la zona de atrás. Esa modificación del 4-1-4-1 también se hace en la estructura ofensiva. Cuando Gonzalo Villar está en el campo, el dibujo táctico se acerca más al 4-2-3-1 y, si es Nino el elegido, el 4-4-2 es la seña de identidad. Pacheta sabe que los movimientos y funciones de los jugadores son actualmente en el fútbol más importantes que los sistemas.



Efectividad arriba

El protagonismo de los goles ya no solo es de Sory Kaba

Durante los primeros partidos de Liga Sory Kaba era el único capaz de marcar goles en el Elche. En alguno de los partidos, Mallorca y sobre Oviedo, no estuvo inspirado y el equipo se tuvo que conformar con empatar ambos duelos aunque hizo méritos para ganarlos. Manuel Sánchez se unió a la fiesta y en los dos últimos encuentros lo han hecho Neyder Lozano y Borja Martínez frente al Deportivo y Gonzalo Verdú y Nino en el duelo ante el Zaragoza.



Portería a cero

El meta nigeriano ha relevado a José Juan y no recibe goles

Tras recibir ocho goles en dos partidos, ante Deportivo y Córdoba, Pacheta optó por dar la oportunidad a Francis y sentar en el banquillo a José Juan. El cambio le salió bien al preparador burgalés ya que el equipo ha cerrado su portería a cal y canto en las dos últimas jornadas, ante rivales de enjundia como Málaga (2-0) y Real Zaragoza (2-0). En la temporada de Toril nunca se logró tener la puerta a cero durante dos jornadas seguidas y hay que ir a la 2015-2017, ante Osasuna (0-0) y Lugo (2-0), jornadas 33 y 34, para apreciar algo semejante.



Solidez en casa

El Martínez Valero se ha convertido en un auténtico fortín

Tras la derrota sufrida ante el Reus (0-2) el Elche ha mostrado un gran nivel en el Martínez Valero. Empató a un gol con el Real Mallorca (1-1), aunque mostró argumentos futbolísticos para llevarse los tres puntos, pero desde ese día ha sumado tres victorias consecutivas frente a Lugo (2-1), Málaga(2-0) y Real Zaragoza (2-0).



Dinámica positiva

Los ilicitanos no ganaban dos partidos seguidos desde 2016

Ganar dos partidos consecutivos como lo ha hecho el Elche ante Málaga y Zaragoza no fue capaz de hacerlo con Alberto Toril. En la campaña 2015-2016, en las jornadas 21, 22 y 23, respectivamente, se superó a Alcorcón (2-0), Ponferradina (1-0) y Athletic B (0-1).