Caminos de ida y vuelta

El domingo el Elche, a partir de las 12 horas, visitará el Ramón de Carranza para medirse al Cádiz y será, sin duda alguna, un partido especial sobre el césped para los exfranjiverdes Álex Fernández y Rober Correa. En el palco no pasarán desapercibidos Diego García, que fue durante cuatro años secretario del Consejo de Administración del Cádiz CF, ni tampoco Jorge Cordero, ex director deportivo y miembro de la secretaría técnica del club amarillo. El que no estará será Paco López, que acaba de abandonar la dirección administrativa de la escuadra gaditana. Sensaciones diversas en un partido en el que hay en juego tres puntos vitales para ambos equipos en su idea de seguir mirando hacia arriba en la tabla.

Álex Fernández y el defensa Rober Correa militaron en la escuadra franjiverde en la temporada 2016-2017, con Alberto Toril en el banquillo. Una campaña para olvidar en la que el Elche perdió la categoría y se fue directo a Segunda División B.

Álex Fernández estaba llamado a ser un hombre importante en la medular y llegó a jugar 34 partidos y atesorar 2.362 minutos. Contó con el apoyo del técnico, pero el equipo nunca fue capaz de arrancar al nivel que se esperaba de él y, al final, el equipo cayó de bruces en el infierno.

Por su parte, Correa sumó en su temporada en el Elche 2.162 minutos repartidos en 28 partidos. Ambos tienen un mal recuerdo de aquella campaña y abandonaron el club ilicitano dolidos porque les hubiera gustado estar luchando por el ascenso porque había mimbres para ello, pero, desgraciadamente, se terminó por perder la categoría.

Los dos están siendo fijos en los esquemas de Álvaro Cervera y el domingo tendrán delante al conjunto franjiverde, del que pese a todo, guardan un buen recuerdo. Ya se vieron las caras en pretemporada con los franjiverdes.



El adiós de Paco López

Después de tres años y medio trabajando como director administrativo del Cádiz CF, hace una semana dejó el club andaluz el ilicitano Paco López. Considerado como un «hombre Pina» por los años que anteriormente estuvo ligado laboralmente al murciano, López se mantuvo aparentemente siempre al margen durante las épocas de conflicto institucional en el club amarillo, siendo una de las personas más ha trabajado en la modernización de la estructura de la entidad cadista en su vuelta al fútbol profesional tras su paso por Segunda División B.

La hoja de servicios laboral de Paco López comenzó en el Elche CF en el año 1987, club en el que desempeñó varios cargos convirtiéndose en gerente desde el año 1991 hasta el año 2003.

Siempre ha dicho que creció en el vestuario del Elche en Albita. Su padre, «El Chusco», era el utillero, su madre, lavandera del club franjiverde y, su hermano Manolo, el secretario. Se inició en el departamento de taquillas y fue pasando por todos los puestos del club. Fue gerente, director general, secretario técnico hasta que con Ramón Sánchez de presidente le tocó irse, aunque el Elche siempre ha sido y será el club de su vida.

Posteriormente pasó por el CAP Ciudad de Murcia, hasta el año 2006, y también trabajó en el Granada CF 74, bajo la dirección deportiva de Quique Pina.

Su última etapa profesional, antes de llegar al Cádiz CF, se desarrolló en el FE Cartagena, entre los años 2008 y 2013, tanto como director general como de presidente del Consejo de Administración.

El domingo no estará en el Carranza viendo el partido ya que estos días anda de mudanza para regresar a Elche, aunque estará delante del televisor viendo sus evoluciones.

Su dilatada experiencia en la gestión de clubes deportivos le hacen ser un hombre apetecible para muchos equipos. Pocas cosas se le escapan dentro del fútbol.

Su vuelta al Elche algún día no está descartado. Ya trabajó en el Cádiz con Diego García.



Jorge Cordero y Diego García

Diego García gestionó el concurso de acreedores del Cádiz y en la entidad andaluza desarrolló su labor en todos y cada uno sus departamentos jurídicos, así como en sus relaciones con la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes.

Por su parte, Jorge Cordero se estrenó como director deportivo en el Cádiz en la temporada 2014-2015. Tras eliminar en el «play-off» a Oviedo y Hércules cayeron ante el Bilbao Athletic y no lograron su objetivo.

Siguió una campaña más, pero en el mercado de invierno dejó la entidad y esa plantilla, que él elaboró, logró el ascenso. Posteriormente regresaría al Cádiz como integrante de la secretaría técnica hasta que aceptó tomar las riendas del Elche.