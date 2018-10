Comienza la resiembra del césped del estadio Martínez Valero

Esta mañana han comenzado las labores de resiembra del césped del estadio Martínez Valero. No hay tiempo que perder. La empresa «Servicésped» va a aprovechar que durante 13 días no se van a disputar partidos en el coliseo para poner la semilla del césped de invierno. El Elche jugará el próximo domingo 4 de noviembre (12 horas) en el Ramón de Carranza de Cádiz y el sábado 10 de noviembre (20.30 horas) recibirá a Las Palmas. Durante esos días la plantilla del Elche deberá trabajar en el campo anexo y no entrará al coliseo franjiverde para realizar ninguna sesión. Se espera que para ese encuentro frente al conjunto canario ya esté bastante bien el césped, aunque como es lógico tardará un tiempo en estar perfecto. Pacheta tampoco podrá diseñar sesiones de entrenamiento a puerta cerrada.