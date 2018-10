Pacheta regala dos días de descanso a la plantilla

La plantilla del Elche cuenta con dos días de descanso y no volverá al trabajo hasta el miércoles a las 10.30 horas. Lo hará en el campo anexo ya que el Martínez Valero se está resembrando y no se va a tocar hasta el partido ante la UD Palmas. Tras el triunfo ante el Real Zaragoza (2-0) el preparador burgalés ha dado dos días de asueto para que el grupo cargue sus pilas de cara al encuentro del próximo domingo en el Ramón de Carranza frente al Cádiz. Un duelo, que dará comienzo a las 12 horas, importante para seguir abriendo hueco con los rivales de abajo. El Elche ocupa ahora el puesto undécimo de la tabla, tras ganar a Málaga (2-0) y Real Zaragoza (2-0), mientras que el conjunto andaluz, pese a su triunfo en Lugo, ocupa zona de descenso con once puntos, mientras que Extremadura y Nástic cuentan con nueve y el Córdoba ocho. Para el encuentro en Cádiz, Pacheta recupera a Manuel Sánchez, que no pudo alinear por sanción frente al equipo maño, mientras que a Neyder Lozano le tocará descansar por este motivo.