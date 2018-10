Nino: "Este gol me da de comer"

Nino salto al campo en la segunda parte, en sustitución de Gonzalo Villar, con 1-0 en el marcador. El primer balón que tocó fue para adentro. "Así ha sido", recordaba el delantero franjiverde antes de confesar que "llevaba tiempo buscándolo y estaba con ganas de poder ayudar al equipo y a mí mismo. Contento por el gol y, sobre todo, por la victoria. Conseguir dos triunfos seguidos en Segunda ante otro rival del potencial del Real Zaragoza es importante. Estos tres puntos nos permiten coger moral y seguir creciendo como equipo".

El punto de Vera marcó de esta forma su primera de la temporada. "Los delanteros vivimos del gol y este me da de comer, la confianza y alegría para los momentos en los que estás jodido. Además, a nivel de grupo, son tres puntos importante y quedan menos para los 50. Muchas cosas positiva. El equipo ha sabido resurgir de esos batacazos de hace quince días. Sumar seis de seis son puntos muy importantes en una categoría con tanta igualdad".

También calificó de "dato importante" el hecho de que Francis no viera su meta perforada. "En Segunda, mantener la portería a cero te da muchos puntos. Y si estás acertado arriba, mucho mejor. Antes llegábamos mucho y no metíamos, y nos hacían goles. Ahora es todo lo contrario. Esto es fútbol. Son rachas buenas o malas. El equipo también hacía un gran trabajo antes y no se veía recompensado. Ahora está cogiendo esa recompensa y hay que seguir".

Finalmente, destacó el apoyo de la grada. "La afición siempre está con nosotros. Cuando ganas, todo el mundo está mucho más contento. Y de la manera en la que lo hemos hecho, mucho más".