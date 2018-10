Pacheta: "El Zaragoza es un equipo grande y un aliciente jugar contra ellos"

El entrenador del Elche, José Rojo "Pacheta" ha ofrecido este viernes su rueda de Prensa previa al encuentro del domingo (20.30 horas) frente al Zaragoza. El técnico franjiverde ha reconocido que tras el cambio de entrenador en el conjunto maño y la llegada de Lucas Alcaraz en lugar de Idiakez puede beneficiarles. "Siempre que hay un cambio de entrenador hay una recuperación de energía de la plantilla. Es una sorpresa lo que no podemos encontrar, pero viene un equipo grande y no podemos tener más alicientes para estar conectados. Por ello, debemos estar preparados para todo", ha comentado el preparador burgalés.

Pacheta ha admitido que el relevo en el banquillo del Zaragoza le ha cambiado algo los planes porque "de tener controlado a un equipo que tiene una serie de mecanismos a poder encontrarnos una sorpresa cambian las cosas". No obstante, ha asegurado que "estamos preparando el partido para todas las alternativas, ajustaremos todas las variantes y estamos activados y en condiciones de ganar".

Cuando se le ha preguntado que por el estilo de Lucas Alcaraz se pueden encontrar un rival que juegue más al contragolpe, el técnico del Elche ha comentado que "el Zaragoza es un equipo grande, es el que tiene más abonados y es un equipo poderoso. Frente a este tipo de conjuntos grandes, hay que saber cuándo te toca sufrir. Por ello, cuando lo tienes asumido, todos lo entienden. Suele ser un buen condimento para cuando vienen momentos de crisis y estamos preparados. Nosotros estamos en un momento interesante, estamos corriendo mejor, mucho más deprisa y juntos y ganando muchos duelos. Vamos a ver si seguimos cogiendo premio y, si lo hacemos, seremos un equipo complicado con y sin balón".

Sobre el cuadro aragonés y sobre si es tan potente como en temporadas anteriores ha indicado que "tiene un equipo muy bueno, parecido a temporadas pasadas, con un montón de jugadores buenos", y ha agregado que "en este tipo de entidades hay una exigencia muy alta y esa presión, a veces, genera conflictos dentro y fuera porque son ambientes difíciles para manejar. No todos entienden que un equipo pequeño te gane en tu casa y eso hay que saber gestionarlo y tener la presión del presupuesto y del volumen que genera la gente que va a tu estadio".

Pacheta tiene como el mejor ejemplo el último envite frente al líder Málaga en el que el Elche venció de forma brillante. "Fuimos muy constantes en el manejo del balón y, cuando no lo tuvimos, también. En ningún momento, le permitimos al Málaga sentirse cómodo. Preparamos los partidos igual, pero hay imponderables, y uno es el rival. Estamos en condiciones de ganar al Zaragoza, por ello, estamos intentando que no se vayan las sensaciones del encuentro anterior y repetir para que salga igual. Queremos tener la misma atmósfera que frente al líder".

El entrenador franjiverde reconoce que el último triunfo ha permitido quitar cierta ansiedad en el vestuarios. "Los dos golpes que recibimos frente al Deportivo y al Córdoba en Copa fueron en un plazo de cuatro días. Debíamos recuperarnos en tres días para medirnos al líder y fuimos capaces de cambiar la mentalidad. Las victorias generan un gran ambiente, pero lo más importante es que llevamos un proceso de mejora interesante. En los tres últimos partidos de Liga, hemos conseguido dos victorias. Por eso estamos en un proceso muy potente en el que estamos ilusionados. Ganar al Zaragoza generaría más confianza. No miro la clasificación, pero sí valoro las sensaciones y, si repetimos lo del Málaga seguiremos creciendo para ser un equipo jodido con y sin balón".

Pacheta ha dejado entrever que el único cambio en el once inicial será la entrada más que probable de Xavi Torres en lugar del sancionado Manuel Sánchez. "Cuando las cosas van bien, puedo tocar algún detalle. No puedo asegurar que van a jugar los mismos diez más el cambio de Manolo, pero, cuando ganas, generalmente, puedes repetir, a no ser que tengas partido de Copa por medio. Si las cosas van bien, vamos a dejarlas como están".