Illueca: «Llevaremos al juzgado a los que aprueben la ampliación»

Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), salió ayer al paso de las declaraciones realizadas por Diego García, presidente del club ilicitano, el martes en las páginas del diario Información, en las que afirmaba que «la ampliación de capital hay que hacerla sí o sí para que el Elche se mantenga vivo». El máximo dirigente franjiverde insistía en su entrevista en que tanto el consejo como la Fundación de la entidad ilicitana mantienen su decisión de sacar adelante, en la junta extraordinaria de accionistas, una ampliación de capital de 1,3 millones de euros porque «el club necesita recursos para ampliar el límite salarial y cumplir tanto con Hacienda como con el Consejo Superior de Deportes.

Illueca se mostró rotundo y dejó claro que «si aprueban la ampliación, voy a sentarlos a todos en el juzgado y ellos verán la responsabilidad patrimonial que van a tener porque son muchos millones». El dirigente autonómico recuerda que «estos señores», refiriéndose al consejo de administración que preside Diego García, «no cuentan con capacidad suficiente para sacar esto adelante. Por tanto, lo que tienen que hacer es facilitar la entrada de un inversor solvente que esté capacitado para que esta situación se resuelva de una vez por todas».

«Llevamos muchos años sin cobrar, diciendo que la única salida es la venta. Seguimos en un callejón sin salida porque estos señores no se quieren ir, ni tampoco están dispuestos a vender», recordaba Illueca antes de confesar que «la solución es fácil, pagar lo que debe o si no es así dejar que alguien lo haga. Si hay alguien interesado, que haga una oferta como Dios manda. A continuación, nos sentamos con él a la mesa y cerramos el tema y que los actuales dirigentes franjiverdes se vayan a su casa».

El director del banco del Consell explica que «estamos al final» de una situación complicada para el Elche «después de ver que la Audiencia Provincial, a diferencia de lo que pensaban estos señores, no les ha dado la razón. El problema es que el convenio es papel mojado y, por tanto, tienen un neto patrimonial negativo y necesitan una ampliación para superar la situación. Pero el Instituto no la va aceptar, porque no podemos dejar que nos diluyan. Yo solo voy a permitir que me paguen y, luego, cuando pongan el dinero sobre la mesa, que hagan la ampliación de capital que quieran».



Estrategia dilatoria

Desde Valencia se tiene claro que el hecho de retrasar hasta el 25 de octubre la Junta de Accionistas obedecía a la idea de que el consejo del Elche estaba convencido de que la Audiencia Provincial iba a fallar a su favor en el pulso que mantiene con el Consell a cuenta de la ampliación de capital que ya se contempla en el convenio de acreedores. La resolución y fallo del recurso del IVF parecía que se iba a producir a mediados de septiembre, pero al final de la pasada la semana pasada la Audiencia Provincial decidió retrasarlo a junio de 2019 lo que sorprendió en el seno del club ilicitano. «Con esa sucesión de ampliaciones buscaban sin duda alguna que la junta extraordinaria de accionistas coincidiera con una resolución de la Audiencia que les fuera favorable y que nosotros no tuviéramos tiempo para reaccionar».



Sin oferta firme

El dirigente autonómico insiste una vez más que «yo no tengo todavía ninguna oferta firme. Como nunca han venido con un inversor que tenga una propuesta seria y al IVF no se le quiere pagar se les ocurre hacer una ampliación de capital para seguir toreando tres años más. Estos señores no quieren pagar un euro y siguen contando todo tipo de historias para seguir manejando al Elche a su antojo».

Illueca se mostraba categórico al afirmar, a continuación, que «estoy haciendo todos los esfuerzos posibles por recuperar el dinero, pero lo que no voy a hacer es facilitar el trabajo a un moroso para que sea moroso toda la vida. Si no tienes un duro lo lógico es que te vayas a tu casa y que venga alguien que pague y haga frente a sus obligaciones»

El Consell, reconoce su director, envío notarialmente un burofax para informar a los patronos que no pueden votar a favor de la ampliación, después de que en el club se negase a recibir el remitido desde València. «Si no se oponen, repito, los sentaremos a todos en el Juzgado», recuerda de nuevo.

Entiende que la solución era clara: «Haber aceptado en su momento la ejecución de las acciones del Instituto y no haberla retrasado con una demanda temeraria que el juzgado les ha tumbado. Ellos mismos la han recurrido para evitar la ejecución de las garantías, ellos están evitando que el club tenga solución y la venta, y no el IVF. Lo que quieren es que no cobremos e incluso algunos lo dicen por las redes sociales. Yo nunca cobro. Se vaya o no a liquidación no recibo nada, si estamos en Segunda B, tampoco... Habría que pensar en quién es el iluminado que nos ha llevado a esta situación contra el criterio del administrador concursal. Han convertido el Elche en un galimatías imposible de solucionar y lo que tiene que hacer es irse, lo antes posible».