Cristina Martínez presenta su dimisión como patrono de la Fundación del Elche CF

Cristina Martínez ha presentado su dimisión esta mañana como patrono de la Fundación del Elche CF SAD y el jueves por la mañana, a partir de las nueve, no estará en la reunión que está prevista para las 9 horas en las oficinas del estadio Martínez Valero.La exconcejal de Deportes ha enviado una carta, vía burofax, al Patronato franjiverde y otra al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana. La edil argumenta en su escrito, publicado por Cope Elche en su cuenta de Twitter, que se marcha es debida a "claras discrepancias con la gestión que se viene realizando en la entidad" .

Martínez figuraba en el Patronato en representación del Ayuntamiento de Elche desde 2015. En dicho documento explica que "he tratado de defender los intereses generales del club, encontrándome sin apoyos en dicha tarea e incluso me ha tocado vivir situaciones desagradables como la ocurrida el 27 de junio de 2016 cuando se me expulsó de una reunión del Patronato de la Fundación a la que previamente se me había citado formalmente en calidad de patrona".

Con la renuncia de Cristina Martínez serán Diego García, Ramón Segarra, Antonio Rocamora, Vicente Abadía, Jaime Oliver y Toño García Hita los que tomarán la decisión de permitir o no la ampliación del capital social del Elche, a la que se opone de forma categórica en Instituto Valenciano de Finanzas, que a través de su director general, Manuel Illueca, ya ha dejado claro que el que vote a favor será llevado a los tribunales. Se desconoce si todos acudirán a la cita.