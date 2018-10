Illueca: "Si aprueban la ampliación voy a sentarlos a todos en el juzgado"

Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha salido al paso de las declaraciones realizadas por Diego García en el diario Información afirmando que "la ampliación de capital hay que hacerla sí o sí para que el Elche se mantenga vivo" Así lo va a proponer en la Junta Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el jueves. El dirigente autonómico ha dejado claro que "si aprueban la ampliación voy a sentarlos a todos en el juzgado". Illueca entiende que "estos señores no tienen capacidad para sacar esto adelante. Lo que tienen que hacer es facilitar la entrada de un inversor solvente que esté capacitado para que esta situación se resuelva. Llevamos muchos años sin cobrar, diciendo que la única salida es la venta y en un callejón sin salida porque estos señores no se quieren ir, ni tampoco están dispuestos a vender. Está claro, paga lo que debe o si no es así deja que alguien lo haga. Por mucho que digan, no tengo todavía ninguna oferta en firme sobre la mesa".

Reunión de la Fundación del Elche

El Patronato de la Fundación, que se reunirá el jueves por la mañana, aprobará, a partir de las nueve, el cese de los patronos Jaime Oliver y Vicente Abadía "por espiración de su mandato". Podrían nombrarse en dicha cita nuevo patronos.