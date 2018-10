Albacar y el Elche no llegan a un acuerdo en el SMAC y decidirá el juzgado

Edu Albacar

ANTONIO AMORÓS

Edu Albacar y el Elche Club de Fútbol, como era previsible, no llegaron a un acuerdo en el acto de mediación, celebrado el pasado viernes en el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Concilación) y la solución al despido del exjugador y exsecretario técnico del club ilicitano se decidirá en el juzgado. En el acto de conciliación, como es habitual en estos casos, no estuvo presente el futbolista y ambas partes estuvieron representandas por sus respectivos abogados.

Albacar solicita 300.000 euros, por los tres años que tenía firmado como secretario técnico, en los que se incluía en su sueldo las deudas de su etapa de jugador que fue aplazando por los problemas económicos del club ilicitano, y considera que su despido ha sido improcedente. Por su parte, la entidad franjiverde considera que tiene postetad para despedirlo porque su trabajo ya no era necesario.

Ahora, una vez interpuesta la demanda, será un juez quien decida. No obstante, la deliberación no se espera en un espacio corto de tiempo y se podría alargar hasta incluso un año.