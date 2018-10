«Podemos ganar al líder y no voy a hacer un drama por las dos últimas derrotas»

José Rojo, Pacheta, entrenador del Elche, confesó ayer tras el entrenamiento matinal realizado a puerta cerrada en el Martínez Valero, que el equipo ilicitano, a pesar de sus dos últimas derrotas frente Deportivo (4-0) y Córdoba (1-4), está en condiciones de ganar al Málaga, líder LaLiga 123. El preparador burgalés reconoció que «han escocido» las dos últimas goleadas, pero considera que «hemos pasado el momento de duelo» y toca ante el líder «ser protagonista y apretar arriba».

Lo que tiene muy claro el técnico de Salas de los Infantes es la filosofía de juego de su equipo. En eso no tiene ningún tipo de dudas. «El mensaje no cambia. El modelo no se negocia. Solo se tocan los detalles, pero hay que ser valientes con el balón y apretar arriba. Luego se consigue o no el triunfo, porque también hay rivales muy buenos delante», explicó.

En esa línea de confianza en su estilo Pacheta tampoco se mostró preocupado por su futuro en el cargo. «Esto son dientes de sierra y no voy a hacer un drama de las últimas derrotas. Tengo experiencia en esto. Esto se saca desde la contundencia por mi parte, por los jugadores y por todos. No solo en el campo, también fuera. Y el primero yo. Tengo poco miedo a esto, a mi puesto de trabajo. No voy a dudar del mensaje. Lo único que nos puede minar es no estar juntos. Y esto voy a trabajar. Se pueden ir perdiendo batallas, pero la guerra la ganaremos. Estamos capacitados para ello».

Pacheta, cuyo equipo cayó de nuevo en zona de descenso tras la derrota en Riazor, recordó que ya avisó de que el Elche «va a sufrir mucho» esta temporada, si bien aseguró que el equipo «está vivo» y volverá a ser el que superó al Lugo y jugó bien en Oviedo. «Estamos en el mismo camino de hace diez días cuando le ganamos al Lugo, explicó el preparador burgalés. Ni antes éramos muy buenos, ni ahora terribles», apuntó el preparador antes de recordar que de las situaciones difíciles se sale desde la «unión» de todos. «El éxito de la temporada pasada se consiguió juntos. Todos juntos, repitiendo el mensaje como un martillo. No se nos puede ir. Afición, equipo..., debemos seguir dando y empujar».

El entrenador del club ilicitano elogió el potencial del rival de esta noche al confesar que se trata de un equipo «reconocible, compacto y duro. Cuando pone la tercera o la cuarta te mete en tu área. El Málaga es un muy serio candidato al ascenso. Está muy bien armado. Nosotros tenemos que ajustar bien y pienso que estamos en condiciones de ganarle», concluyó.