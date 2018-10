«El Elche es un equipo que está muy bien trabajado y nos va a plantar cara»

Juan Ramón López Muñiz ya ha pasado página con el virus FIFA. El técnico confía en su plantilla y mira al próximo compromiso con optimismo. Asegura tener una responsabilidad con la afición, pese a jugar fuera, y tampoco quiere ver al Elche como un rival propicio. El técnico asturiano comenzó ayer hablando en su comparecencia ante la Prensa sobre la situación que está su equipo. «El problema, las preocupaciones, son que estemos lo mejor posible. Tenemos una plantilla amplia, se puede cubrir cualquier baja. Y mentalizarnos de que tenemos un rival difícil. Pensar que tenemos que intentar hacer un gran esfuerzo para hacer un buen partido. Los que salgan en el once, que lo hagan bien. Y los que entren, que den un plus al equipo», apuntó en primera instancia.

Muñiz no quiso menospreciar al rival. «No es que sea más difícil ni mas fácil. Ellos tienen su momento complicado. Están un poco fuera de sitio. Está comenzando la Liga, están compitiendo por sus objetivos. Pero es muy temprano para tanta situación de alarma. Ahora parece que en el fútbol son semanas, no temporadas. Los proyectos son a largo plazo. El Elche es un equipo trabajado. Hace poco empató con el Extremadura. Será un partido difícil. El rival va a plantarnos cara y no me espero un partido diferente al de otras semanas».

A la pregunta, ¿qué debe hacer el Málaga hoy en el Martínez Valero para sumar los tres puntos ante el Elche?, contesto: «Tenemos que centrarnos en hacer las cosas lo mejor posible. Salir al campo olvidándonos del rival, del campo, del público. Sabiendo lo que tenemos que hacer. Preocuparnos de hacer un buen partido e intentar que el equipo sea muy fuerte. Olvidarnos del rival. Pensar en el 94' que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer», explicó.



Tres años juntos en el Numancia

El preparador asturiano conoce a Pacheta, técnico del conjunto franjiverde, con el que coincidió durante tres campañas en el Numancia de futbolista, de la 99-00 a la 01-02. «Ya nos enfrentamos en alguna ocasión mas, él siendo entrenador del Numancia y yo del Racing. La verdad es que tuvimos uns años juntos de compañeros. Tuvimos una buena relación personal, con buen trato y muy cercano. El año que estuvimos allí tuvimos éxitos deportivos con el Numancia. Y una clave fue la buena sintonía entre compañeros. Y tuvimos una estrecha relación. Fueron unos años muy buenos. A nivel de jugador fue de los más agradables en cuanto a mi carrera».