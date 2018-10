Pacheta: "No tengo miedo a mi puesto de trabajo, yo no voy a dudar"

Pacheta, técnico del Elche, ha pasado página de las dos últimas derrotas ante Deportivo (4-0) y Córdoba (1-4) y ha recordado que "el éxito va a llegar si vamos todos juntos, como sucedió la pasada campaña. Hay que seguir dando". El preparador burgalés considera que "somos el mismo equipo de hace diez días y vamos a ganar al Málaga. Para ello, tenemos que ser sólidos y a ver si dejamos la portería a cero". Ve al grupo convencido y afirma que "no he visto ni un ápice de malestar o duda en este vestuario. Cuando se gana, ganamos todos y, cuando perdemos, también lo hacemos todos. Somos el Elche".

Asume, con relación a las dos últimas goleadas, que "hay días que te puede pasar esto y lo malo es que nos ha sucedido en dos partidos seguidos. Hay que tratar de levantarse lo antes posible. Estamos todos y creo que vamos a volver al equipo que se midió a Lugo y Oviedo. Estos son dientes de sierra, pero no voy a hacer un drama de estas dos derrotas. Esto se saca desde la contundencia de todos".

Pacheta asegura que "no voy a dudar en el mensaje. No tengo miedo a mi puesto de trabajo. Hay que seguir juntos hasta ganar la guerra final y estamos capacitados para ello, aunque con momentos difíciles que los vamos a pasar".

Con relación al Málaga ha dicho que "es un equipo compacto y duro. Es una escuadra muy reconocible y que cuando aprieta te mete en tu área. Es un serio candidato al ascenso. Está muy bien armado. Nosotros tenemos que ajustar bien y pienso que estamos en condiciones de ganarle".

Ha dejado claro que "Sory Kaba está bien y arrancará de inicio. No ha perdido la alegría con la que se fue". También ha confirmado que Josan está bien y que la única baja que tiene es la de Alexander, al que se le espera para el partido frente al Real Zaragoza. Cuenta con 22 disponibles y ha dejado claro que José Juan es su cancerbero. "Sigo confiando en él. Es un portero estable que nos llevó al ascenso. Ha cometido algún error y él lo sabe. No lo voy a fusilar por ello y si en estos momentos no está bien hay que recuperarlo", concluyó.