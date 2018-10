Josan sufre una contusión en la tibia y el peroné y su lesión queda en un susto

La lesión de Josan ha quedado, en principio en susto. Tras exploraciones realizadas ayer en el hospital IMED se ha descartado una fractura en la zona de la tibia y el peroné y se le ha diagnosticado una contusión en el tercio distal de su pierna derecha.

El tiempo de recuperación va a depender de su evolución y, aunque es muy difícil, no se descarta, incluso, que pueda llegar a tiempo para el encuentro de mañana frente al Málaga. No obstante, parece poco probable que pueda jugar frente al líder y la opción más razonable es no forzarlo y que vuelva la semana siguiente frente al Zaragoza. Todo va a depender de cómo se encuentre mañana.

Las alarmas saltaron cuando Josan fue retirado en camilla y tuvo que ser trasladado al hospital porque se pensaba que podía tener rota la tibia y el peroné. Al final parece que no es grave, aunque el golpe que sufrió el jugador crevillentino, que reapareció frente al Córdoba después de casi un mese en el dique seco por problemas musculares, fue importante.