Provencio: "Tenemos que estar unidos, si empezamos con reproches el año no pinta bien"

El centrocampista del Elche Provencio ha pedido "unión" en estos momentos difíciles por los que está pasando el Elche después de encajar ocho goles en los dos últimos partidos frente al Deportivo y al Córdoba y caer eliminados de la Copa del Rey. El futbolista madrileño entiende los pitos de la afición. "si lo hacen, es porque ven que las cosas no les gusta. Sabemos que podemos dar más y hay que entenderles", pero al mismo tiempo pide "que estemos todos unidos. Si ahora empezamos con reproches, no van a salir las cosas bien. Ha habido partidos que sin ganar, corrimos y luchamos y nos aplaudieron, pero frente al Córdoba no ha sido el caso".

El centrocampista franjiverde admite que el 1-4 frente a los cordobeses fue un palo duro. "Veníamos de perder 4-0 en Riazor y salimos con mucho ánimo porque éramos varios jugadores que estábamos un tiempo sin jugar. Queríamos hacerlo bien, pero nos pasaron por encima. Ahora hay que hacer autocrítica, porque no estuvimos al nivel que exige este club. Debemos hacer borrón y cuenta nueva. Hay que ver los fallos para aprender y para que no vuelvan a suceder y olvidarnos ya de la Copa".

Provencio señala que el partido del viernes (21 horas) frente al líder Málaga "es el que importa". "Debemos estar todos juntos para remar y salir hacia adelante. Cuando van las cosas bien, estamos todos contentos, pero cuando van mal hay que más estar unidos. La temporada pasada en Segunda B, también pasamos malos momentos", recuerda.

El jugador del Elche no pone ninguna excusa a la contundente derrota. "Nos superaron en todo. Sobre todo en el ritmo del juego, que es lo más importante. Se notaba que estaban más sueltos en el campo y nosotros no supimos entrar al partido. Nos entraban por bandas y el centro. Hay que analizar el partido y seguir entrenando. Somos muchos los que teníamos ganas de hacerlo bien, pero no pudo ser", insiste en tratar de pasar página. "La temporada es muy larga y hay que entrenar duro para estar a la altura de este club. No hay que darle más vueltas. El viernes tenemos que salir a morir en el campo y con el apoyo nuestra afición intentar ganar al Málaga. Hay que estar unidos. Esto acaba de empezar y si empezamos ahora a reprocharnos cosas, no pinta bien el año. Tengo toda la confianza en mi equipo, en el cuerpo técnico, en mi gente y, sobre todo, en mi afición, que nos hizo ser grandes".

Provencio asegura que a pesar de que el encuentro frente al Málaga está a la vuelta de la esquina ha tiempo suficiente para recuperarse animicamente. "Contra el Lugo ganamos y estuvimos bien y en Riazor no estuvimos bien. No ha pasado tanto tiempo para cambiarlo. El fútbol son estados de ánimo y entrar bien al partido. Tenemos tres días y hay que hacer borrón y cuenta nueva. No es la primera vez que nos pasa algo así. Esto es la Copa y nos han eliminado y, ahora, hay que centrarse en la Liga. Sobre todo, limpiar la cabeza. La negatividad trae cosas negativas. Mirar hacia adelante. Hemos sacado ya situaciones adversas. Saldremos todos juntos.