Pacheta: «Es la primera vez que la afición nos silba y debe escocer en el grupo»

José Rojo, Pacheta, técnico franjiverde, confesó ayer al final del partido que «es la primera vez que nuestra afición nos silba y tengo que admitirlo. Debe escocer en el grupo. Las sensaciones que hemos transmitido han sido muy malas y por eso la gente no se ha ido contenta del campo. Hay que parar la sangría de goles en contra y recuperar la gente para el viernes, que llega el Málaga. No hemos tenido contundencia y nunca se han ganado los duelos individuales».

El preparador burgalés entendió que «tenemos que sacar muchas conclusiones del partido y hay que recapacitar. No te pueden meter ocho goles en dos partidos. Si esto no va bien Pacheta es el responsable. Que nadie olvide que este equipo va a sufrir y que nunca va a ser un grupo top. Me duele en el alma que los chicos corran y lo hagan mal».

Sí que dejó claro el técnico que al equipo «no le ha faltado actitud. Hay días que lo intentas y llegas tarde a todo. Se ha preparado muy bien el partido, todos estábamos al cien por cien, pero el rival ha sido mejor que nosotros».

«Estas dos derrotas me afectan y el compromiso de todos es grande. Vamos a trabajar para que el equipo se levante. Es un día duro, pero en tres días tenemos otro partido importante. Ante el Málaga estoy seguro que vamos a ser un equipo competitivo», dijo.

Finalmente, no quiso entrar a valorar los pitos de la afición contra Jorge Cordero y señaló que «la confección de las plantillas las fijan los presupuestos y yo me siento responsable de ello».