Manu: "Tenemos que cambiar los pitos por aplausos"

Manu Rodríguez ha querido pedir perdón por la mala imagen que ofreció el Elche frente al Córdoba y asegura que el objetivo de la plantilla va a ser cambiar los pitos por aplausos. "Tenemos que darle las gracias por aguantar lo que vieron tienen toda la razón de protestar, pero le pido a nuestros seguidores que sigan animando como hasta ahora porque va a intentar cambiar los pitos por aplausos".

El lateral izquierdo, a pesar de que Pacheta dijo después del partido que la culpa es suya y que es el máximo responsable, señala que que "la culpa la tenemos todos, tanto cuando ganamos como cuando perdemos. No debe recaer sobre el técnico y los que jugamos, aunque desaprovechamos una oportunidad". El futbolista gallego admite que "desde el principio hasta el final, no estuvimos en el partido y de ahí el resultado. Por ello, ahora hay que tragar y aguantar lo que venga".

Manu no encuentra explicación a la imagen del Elche. "El resultado fue merecido. Fue acierto de ellos y desacierto nuestro. A pasar, a tragar y a olvidarse de esto sabiendo que nos equivocamos en todo". Cuando se le sugiere si el equipo se dejó ir tras el 0-2 comenta que "puede ser, pero no entramos nunca el partido. El primer gol nos mata y el segundo nos remata. El 1-4 lo dice todo".

El veterano futbolista reconoce que están en un mal momento y ahora llega el líder Málaga. "Las sensaciones no son nada buenas, pero cuanto antes llegue el próximo partido mejor para nosotros. Una semana estás arriba y otras abajo y hay que olvidar, sabiendo que hay que corregir errores y volver a ser un bloque sólido. A partir de ahí, no darse por muerto porque, todavía, tenemos mucho que dar"

Lo que descarta Manu es que al Elche le faltara actitud. "Espero que no sea eso. Desde fuera puede parecer que faltó de todo, pero teníamos ganas de hacer un buen partido para convencer al míster. No hay mucho más que decir y, ahora, hay que pensar en el partido del viernes contra el Málaga".

Sobre la fragilidad defensiva de los últimos encuentros, el lateral izquierdo comenta que "no es sólo una cosa de este partido. Parece que nos van a caer todas las culpas a los once de que jugamos contra el Córdoba. Hay que asumirlas todos, somos un grupo y cuando antes corrijamos los errores, mejor. Hay días en los que no te sale nada y sólo queda apechugar".

Por último, el futbolista gallego también está convencido de que el Elche se va a recuperar de cara al partido del viernes frente al Málaga. "Claro que hay tiempo para recuperarse. Tenemos muchísima ilusión por hacer un buen año. Sabíamos que íbamos a sufrir y estamos en ese bache que nos cuesta marcar y encajamos mucho, pero nos recuperaremos. Si nos dejamos hacer, tendremos muy pocas ocasiones. Debemos ser otra vez un equipo rocoso", concluye.