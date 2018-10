Adrián: «El Elche confió en mí, jugué mucho y la gente estuvo muy cariñosa conmigo»

En la escuadra andaluza también militan otros tres jugadores con pasado franjiverde: Lombán, Héctor Hernández y Cifu, que está lesionado.

El centrocampista Adrián González volverá al Martínez Valero el próximo viernes para medirse al Elche a partir de las 21 horas. El madrileño recuerda con mucho cariño su paso por el club ilicitano y así lo expresó ayer en la sala de Prensa de La Rosaleda. Adrián consiguió la permanencia en Primera División sobre el campo, con el técnico Fran Escribá en el banquillo, en la temporada 2014-2015. Seguidamente, vivió el descenso administrativo a Segunda y uno de los veranos más negros de la entidad del Martínez Valero. En el Elche volvió a ser el futbolista que había sido después de un paso muy difuminado por el Rayo. Aquí fue un hombre importante y llegó a intervenir en 31 partidos. Con la caída a LaLiga 123 se marchó al Éibar.

P El viernes visita el coliseo franjiverde y sobre el papel la victoria no puede escaparse a un equipo como el Málaga llamado a regresar a la máxima categoría...

R En Segunda División no hay ningún rival fácil y se está viendo cada semana. Cuesta mucho conseguir los puntos, les cuesta al resto de equipos, también a algunos que presumiblemente podrían estar arriba. Esperamos un encuentro complicadísimo porque ellos están necesitados. Vamos a jugar en un estadio bonito y tenemos el aliciente de que las cosas se están haciendo bien.

P ¿Cómo recuerda su paso por el Elche?

R Fue una temporada difícil y extraña con muchos problemas institucionales. Empezamos con el tema del límite salarial y tuvimos que posponer un 12% de nuestro salario para inscribir a compañeros. Pasaron muchas cosas y salvamos la categoría con varias jornadas de antelación, todo sin cobrar. Como experiencia personal fue increíble. Venía de años complicados en el Rayo Vallecano, sin continuidad, y el Elche confió en mí, jugué mucho y estoy contento de mi estancia allí. La gente estuvo muy cariñosa conmigo siempre. Tuve que marcharme porque los problemas instituciones siguieron y el equipo perdió la categoría, pero lo hice con mucha pena.

P Sigue el día a día de la entidad franjiverde...

R Estoy al tanto del club porque le guardo mucho cariño. Siguen envueltos en arreglar un poco la situación, que más que nunca pasa porque el club mantenga la categoría. Va a ser complicado porque hay mucha igualdad, pero así lo deseo. Este fin de semana igual deseo otra cosa. Son un equipo que intenta proponer fútbol jugando desde atrás y tienen a un delantero en un buen momento de forma, Sory, que ayuda a conseguir los objetivos. Ha estado concentrado con su selección y no sé cómo vendrá.

P A nivel personal su temporada está siendo perfecta y la gente está contenta con usted...

R Estoy contento porque al equipo le ha ido bien. Eso es lo más importante. He jugado mucho en esa posición, agradezco la confianza del míster desde el primer día. Creo que me lo he ganado con mi trabajo diario. Habrá días que juegue mejor o peor, pero siempre intento ayudar al equipo y dar todo mi trabajo y a partir de ahí seguir creciendo. Dicen que corro 12 kilómetros, sí. Hay que saber leer un poco esas estadísticas. Correr es importante, pero también saber cómo los corres. La colocación, dónde correr y dónde dar el apoyo.

P ¿Cómo califica el inicio de campaña del Málaga?

R Somos un grupo y eso se nota en el campo. Muchas veces hace que en los momentos donde el equipo no está bien, o puede faltar un punto de nivel, esa ambición, ilusión y ganas de crecer solapen esa falta de algo y te den puntos y victorias. En ese sentido ha sido uno de los cambios más importantes que ha sufrido esta plantilla. Ahora, tenemos la suerte de contar con un entrenador con experiencia y cuando te habla de lo que sucede hay que escucharle y asimilarlo porque ha pasado por muchas de estas. Lo que nos cuenta, ocurre.

P ¿Qué le parece que en Segunda División no pare la competición cuando están jugando las selecciones como sucede en Primera?

R No me parece correcto. Los equipos que se juegan el futuro ven cómo los futbolistas se tienen que marchar. No sé a qué esperan para cambiar el formato, ya que no es sano para la mente ni para el cuerpo competir durante diez meses.