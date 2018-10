La Audiencia pospone el fallo del recurso del IVF contra el convenio del Elche

El Elche CF conoció ayer que la deliberación y votación del fallo del recurso interpuesto por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra la sentencia de aprobación del convenio de acreedores de la entidad franjiverde, en lo que a la ampliación de capital por compensación de créditos prevista en el mismo se refiere, se aplaza hasta 11 de junio de 2019 cuando se esperaba que la resolución se iba a dictar a principios de septiembre. Será en esa fecha cuando decida la Audiencia Provincial.

Esta decisión no ha sentado nada bien dentro del club ilicitano y no se entiende por qué se aplaza «cuando debería resolverse por la vía rápida. La ampliación por capitalización de deuda no se podrá hacer hasta que resuelva la audiencia y eso es una mala noticia. La ampliación de capital queda bloqueada y deja al Elche en una situación crítica», afirmaban ayer, un tanto apesadumbrados, fuentes de la entidad del Martínez Valero.

El Elche tampoco se explica la decisión del banco del Consell ya que entiende que la ampliación de capital desbloquearía el convenio de acreedores y el IVF quedaría igual ya que los acreedores, por acta notarial, se comprometieron a pignorarle las nuevas acciones hasta el 54%".



Categórico

Por su parte, Manuel Illueca, director general del banco del Consell, satisfecho con la resolución conocida ayer, dejó claro que «cualquier intento de ampliación de capital dentro del Elche nos obligará a llevar uno por uno a los que la acepten al juzgado. Nunca aceptaremos la ampliación de capital».

Desde la Generalitat se entiende que si «necesitan dinero lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo con un comprador que se haga con las acciones pignoradas en favor del IVF. Es una solución a tres bandas. Lo primero que tiene que aparecer es el dinero».

El Elche sigue su particular calvario en el aspecto institucional y los juzgados han vuelto a dar un golpe de realismo a una institución que lleva ya varios años metida en una situación que cada día que pasa parecer ser más complicada.