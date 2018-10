Pacheta: "Este equipo está vivo y le duelen las derrotas"

José Rojo, Pacheta, técnico del Elche CF, trata de pasar página a la goleada sufrida ante el Deportivo (4-0) en el estadio de Riazor el pasado viernes y reconoce que "mi equipo no estuvo contundente" ante un rival de mucho nivel en la que muchos de sus jugadores, como Mosquera y Pedro, que fueron importantes en la escuadra franjiverde, estaban en el banquillo. No obstante, tras el mal trago, el preparador burgalés ha dejado claro que "este equipo está vivo y le duelen las derrotas" y el partido de la Copa del Rey frente al Córdoba, que se juega el martes a partir de las 20 horas ante el Córdoba, viene bien para poner sobre el campo a los futbolistas menos habituales y que "me digan que yo también quiero jugar. Ese es el partido que tenemos que ganar aunque estemos mirando de reojo al del viernes. Los que no juegan tienen la oportunidad de llamar a la puerta".

"Estoy muy contento de cómo va evolucionando el equipo. La goleada también nos ha hecho madurar y hay que seguir insistiendo. Vamos a poner en liza un once muy competente, reconocible, bueno y que es capaz de ganar ante un rival que pese a ir mal en la Liga tiene muy buenos futbolistas", insiste Pacheta antes de confesar que "tengo fe en que vamos a ganar a Córdoba y Málaga. Si seguimos en la línea en la que estamos no le tengo miedo a nadie. Todo el mundo tiene días malos y hay que mirar para adelante".

Pacheta ha anunciado finalmente que "mañana juega José Juan" ya que Francis está con su selección. "Tenemos una plantilla amplia en la que podemos jugar todos y no machacar a los futbolistas que llevan más minutos en la Liga. Cada cuatro semanas podemos asimilar este tipo de partidos entre semana", finalizó.