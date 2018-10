La plantilla pide perdón y se centra en el partido de Copa

Los jugadores del Elche son los primeros que reconocen que frente al Deportivo hicieron un mal partido y no estuvieron a la altura de la circunstancias. Por ello, los futbolistas franjiverdes han querido pedir perdón a la afición y su objetivo es ya el encuentro de Copa de este martes (21 horas) frente al Córdoba, que llegará al Martínez Valero como colista y en una situación mucho más complicada que la de los ilicitanos.

Xavi Torres no dudó en «pedir disculpas, sobre todo a la afición, porque tras el 2-0 dimos una imagen que no es digna del club que representamos», aunque recordó que «partidos así les salen a todos los equipos».

El centrocampista de Xàbia tiene claro que «no queda otra que levantar la cabeza y animarnos. Veníamos compitiendo en todos los encuentros anteriores, mereciendo mucho más. Es una pena».

El mediocentro franjiverde considera que pocas cosas positivas se pueden sacar del encuentro en Riazor, aunque si tuviese que quedarse con alguna señala que «tras recibir el primer gol, nos quitamos un poco el miedo y empezamos a jugar como solemos hacer. Tuvimos un rival difícil y en un campo complicado, pero hay que aprender para que no pase más».

Xavi Torres asegura que el hecho de tener un encuentro de Copa tan rápido puede ser lo mejor para recuperar el estado anímico de la plantilla. « Menos mal que ya tenemos un partido en casa el martes. Lo vamos a afrontar con mucha ilusión, jugamos en nuestro estadio y queremos pasar la eliminatoria, sobre todo por la afición».

Aprender de los errores

Por su parte, el colombiano Neyder Lozano se pronuncia en términos similares al de su compañero. «El partido del Deportivo debe servirnos para aprender y seguir trabajando corrigiendo errores. Tuvimos enfrente a un gran rival, pero no estuvimos a la altura. Tras el segundo gol no competimos y no sacamos la jerarquía que veníamos teniendo. Nos vinimos abajo y, ahora, no queda otra que levantarse y pensar en los próximos encuentros».

Cuando se le pregunta los motivos de la debacle, el central señala que «durante el primer tiempo fuimos un equipo serio defensivamente, a pesar de que ellos tuvieron el balón. Pero con el primer gol que recibimos en una jugada a balón parado, el equipo intentó luchar, tuvimos una oportunidad para empatar, pero no se concretó y en el segundo tiempo el Deportivo fue mejor».

Neyder también piensa que jugar el choque de Copa del martes frente el Córdoba es lo mejor que les puede pasar. «No tenemos tiempo para lamentarnos. Hay que trabajar para hacer las cosas bien en nuestro estadio y resarcirnos de la derrota. Además, el viernes tenemos otro partido importante contra el Málaga», recuerda.

El defensa franjiverde está convencido de que, a pesar del duro palo y que esta plantilla estaba acostumbrada hasta ahora a disfrutar de victorias, van a salir adelante. «De estas situaciones se sale con madurez. Somos un equipo joven, pero en el que se ve el trabajo y de las derrotas se aprende. Debemos salir fortalecidos ante esto, seguir insistiendo y corrigiendo detalles para mejorar», concluye el colombiano.

Sesión de recuperación

La plantilla del Elche pernoctó en tierras gallegas después del partido y ayer sábado por la mañana llevó a cabo una sesión de recuperación en las instalaciones de Abegondo, que fueron cedidas por el Deportivo de La Coruña. Las caras largas por la goleada sufrida el viernes se notaban en el rostro de los futbolistas, que trataron de digerir de la mejor manera posible el mal trago.

Tras un suave entrenamiento, la expedición franjiverde cogió un vuelo que le llevó a Madrid y, posteriormente, desde la capital de España regresaron a tierras ilicitanas en autocar, donde llegaron a media tarde.