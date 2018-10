Xavi Torres: "Hemos dado una imagen que no es digna del club"

Xavi Torres, centrocampista del Elche CF, reconocía tras el 4-0 recibido en Riazor, que había sido "un día difícil" y que a partir de ahora no queda otra que "levantar cabeza y animar a todo el equipo". A su juicio , "veníamos compitiendo en todos los partidos, mereciendo mucho más, pero ante el Dépor no ha sido así. Pudimos llegar al descanso con 0-0. En la segunda parte, arrancamos a tope para empatar cuanto antes, pero tras el 2-0, dimos una imagen que no es digna del club que representamos". El centrocampista de Jávea no dudaba en "pedir disculpas, sobre todo a la afición. Partidos así les salen a todos los equipos. Pero hay que aprender para que no pase más. El 2-0 terminó de matarnos. Cuando vas ganando 2-0 todo es más fácil de jugar. De todas formas, teniendo ellos el balón no crearon demasiadas ocasiones. Repito, hay que sacar lo positivo y que esto no vuelva a ocurrir".

El martes espera el Córdoba en el Martínez Valero a partir de las 20 horas. "Deseamos seguir en la Copa y brindarle un triunfo a la afición", sentenciaba.