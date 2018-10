Neyder: "No estuvimos a la altura"

El central Neyder Lozano trata de pasar página tras la goleada sufrida en Riazor a manos del Deportivo (4-0) y señala que este varapalo "debe

servirnos para seguir trabajando y corrigiendo errores. Teníamos enfrente a un gran rival y no estuvimos a la altura. Toca levantarse". El

colombiano asumía que "a raíz del segundo gol, no competimos. No sacamos la jerarquía que veníamos teniendo y nos vinimos abajo".

Entiende Neyder que en la primera mitad "fuimos un equipo muy serio. Ellos tenían el balón, pero nosotros estuvimos bien defensivamente. Con el primer gol el equipo intentó luchar y tuvimos una oportunidad, pero no se concretó. En la segunda parte, con el 2-0 nos vinimos abajo y ellos estuvieron mejores".

"Nos toca seguir trabajando"', insistía Neyder antes de afirmar que "el equipo está capacitado para competir ante cualquier rival, pero no hicimos el mejor partido y se ve en el resultado. No tenemos tiempo de lamentarnos. Hay que trabajar para hacer las cosas bien en casa ante un gran rival y resarcirnos de la derrota. Y el viernes tenemos otro partido importante contra el Málaga. De las derrotas se aprende. Debemos salir fortalecidos ante esto. Seguir insistiendo y corrigiendo detalles para mejorar".