«Hay que pasar el duelo y pensar en la Copa».

Pacheta no puso ninguna excusa a la dolorosa derrota y admitió que su equipo no estuvo bien. «Es una derrota dura, el Deportivo nos ha pasado por encima en todo. Nos ha metido en nuestra área. Escuece y no queda otra que pasar el duelo», señaló al final del partido.

El técnico franjiverde habló sobre los goles y comentó que «el primero viene de un saque de esquina, el segundo de una genialidad, el tercero de un error...así es imposible. Y si nosotros tenemos una oportunidad y media y no la metemos... Además, cuando del Deportivo coge la onda es difícil meterle mano».

El preparador del conjunto ilicitano indicó como clave el segundo gol. «Nos ha hecho mucho daño. Con el 1-0 hemos intentando volcarnos en su área y el 2-0 nos ha desmontado. En el primer tiempo nos han sometido, pero sin creado peligro, pero nos ha costado hacer nuestro juego».

Pacheta quiere pasar página y pensar en la Copa. «El martes tenemos otro partido en el que tenemos que competir. Ahora sólo pensamos en ese encuentro en el que jugarán futbolistas distintos».

El técnico advirtió de la situación en la que va a tener que vivir el Elche toda la temporada. «Nos toca pelear en estas situaciones. El equipo está creciendo y hemos recibido un serio correctivo y el 4-0 pesa». No obstante, también quiso ver el lado positivo del partido. «Hemos hecho alguna cosa bien y debemos quedarnos con lo positivo. Las derrotas enseñan mucho y de este partido se aprende».

Pacheta también quiso disculpar a José Juan por error. «No voy a cargar sobre él y es un portero solvente y fiable».