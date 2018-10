Caras largas en la plantilla franjiverde en el entrenamiento de Abegondo

Caras largas en la plantilla del Elche en el entrenamiento que ha realizado esta mañana en las instalaciones de Abegondo en La Coruña antes de regresar a casa en avión. La derrota sufrida ante el Deportivo (4-0) ha dejado huella en el grupo y más de la manera como llegó. Los futbolistas tienen claro que con el 2-0 el equipo no compitió y se dejó ir ante un buen rival y existe el propósito de no volver a cometer dicho error. No hay mucho tiempo para las lamentaciones ya que el martes llega al Martínez Valero el Córdoba y el deseo del grupo es el de seguir vivos en la Copa del Rey y olvidar lo antes posible el revés liguero. Pacheta tiene la idea de dar minutos a los menos habituales, como hizo frente al Granada, en esta tercera eliminatoria del torneo del K.O. que abre las puertas a jugar en dieciseisavos con un club de Primera División que no compita en Europa.

Luego, el viernes, a partir de las 21 horas, toca ganar al líder Málaga en el Martínez Valero. Tanto Manuel Sánchez como Gonzalo Verdú, con

cuatro cartulinas amarillas podrán jugar y Pacheta espera recuperar a los extremos Josan e Iván Sánchez, ausentes en Riazor por lesión.

También regresarán para la Liga, de su periplo con sus respectivas selecciones, Sory Kaba y Francis.

Ramón Segarra en el palco

El presidente del Elche, Diego García, no pudo acudir ayer al estadio de Riazor por motivos personales y en su lugar en el palco estuvo el consejero Ramón Segarra. García no suele perderse ningún encuentro del conjunto franjiverde, pero, en esta ocasión, le tocó verlo por televisión. De los 19 jugadores que Pacheta se llevó a La Coruña dejó fuera al lateral Manu. Antes de iniciar el partido se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones registradas en Mallorca. El equipo regresa hoy tras entrenar en Abegondo.