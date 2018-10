El Elche CF cae goleado por el Deportivo en Riazor (4-0)

"Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible». Esta frase de un conocido torero andaluz refleja lo sucedido esta noche en Riazor. El Elche salió goleado a manos de un Deportivo que se mostró muy superior de principio a fin. El Elche quiso ser valiente en el coliseo herculino pero no encontró la fórmula adecuada para hacer daño a un rival que juega en otra Liga.

Los tres goles de Carlos Fernández marcaron el devenir del encuentro en el que los franjiverdes quisieron y no pudieron. Luego llegó el cuarto de Borja Valle.

La puesta en escena inicial del Elche fue buena, con Xavi Torres, Manuel Sánchez y, sobre todo Javi Flores, tratando de tú a tú al equipo gallego y buscando con descaro su área. El equipo ilicitano quiso el balón inicialmente y la idea de ser valiente promovida por Pacheta parecía que podía tener el escenario ideal. Pero esta idea duró poco. El Deportivo le metió otro ritmo al encuentro y desconectó la medular franjiverde, dejando aislado, que necesita otro tipo de fútbol para rendir en función de sus características.

No obstante, el conjunto ilicitano estuvo muy ordenado en trabajos defensivos y apenas dejaron huecos a los herculinos, que jugaron en todo momento pensando que el gol iba a llegar. El poso de jugadores con experiencia en Primera permite ver los encuentros desde esa óptica. Así sucedió, en el 37, a la salida de un córner. Una vez más el Elche no supo defender una jugada a balón parado y todo el trabajo anterior valió para poco.

Sin embargo, el equipo franjiverde pudo empatar el encuentro antes del descanso, pero no aprovechó un error de Carles Gil. Manuel Sánchez y Xavi Torres no se entendieron y, al final, el centrocampista javiense mandó el balón arriba.

Tras el descanso, el Elche quiso tener el balón y Pacheta puso en el campo a Nino por Manuel Sánchez. De esta forma, el equipo perdió consistencia atrás y cuando el Deportivo encontró más huecos rompió al Elche una y otra vez. Ya no hubo partido. El rival se lo pasó de maravilla y el Elche sufrió viendo que el reloj no avanzaba.

Carlos Fernández, en una espectacular jugada personal, hacía el 2-1 en el 61. Dos minutos más tarde, Fernández, de nuevo, hacía el tercero, aprovechando un resbalón de José Juan. El exfranjiverde Borja Valle puso el cuarto.