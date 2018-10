Pacheta: "Ante el Deportivo vamos a ser valientes"

José Rojo, Pacheta, técnico del Elche, ha confesado esta mañana que "no vamos a ser un equipo pequeño en Riazor y vamos a jugar como uno grande". El preparador burgalés apuesta por "seguir en la línea actual y tenemos que ser mejor que el rival. Vamos a ser valientes y no vamos a renunciar a nada". Asume que acude a "un campo duro", pero tiene claro que "vamos a tener nuestras oportunidades".

No ha querido adelantar su once inicial, en el que es baja Sory Kaba al estar con su selección. Ha confesado que "tienen opciones Benja y Nino. Al tener un nueve menos tenemos que disponer de alternativas", ha dicho, antes de reconocer que "el once no está claro, pero sí la forma de jugar".