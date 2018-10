El Elche ya tiene lo que buscaba: la primera victoria de la temporada. El conjunto ilicitano estaba mostrando buenas sensaciones en el comienzo del campeonato, pero el triunfo no llegaba y la clasificación lo situaba cada vez más abajo. Los tres puntos del pasado domingo contra el Lugo han sido agua bendita y han traído la calma deportiva -la institucional es harina de otro costal- al estadio Martínez Valero y como dijo ayer Borja Martínez «la moral está por las nubes».

Pero en el club ilicitano, a lo largo de su historia, no ha habido gamas de colores intermedios. Los grises apenas existen y, rápidamente, se pasa del negro al blanco o viceversa. Pacheta y los suyos tienen ahora por delante un duro examen de confirmación. El Elche, en apenas 16 días, debe ratificar su primera victoria y sus buenas sensaciones frente a tres miuras de la categoría como son el Deportivo de La Coruña, el Málaga y el Zaragoza.



Difícil calendario

Tres favoritos al ascenso serán los próximos rivales

El difícil calendario para los franjiverdes comienza mañana viernes (21 horas), en Riazor frente al Deportivo. El viernes siguiente, 20 de octubre, también a las nueve de la noche, será el líder y hasta ahora inaccesible Málaga el que visite el Martínez Valero. Para terminar esta dura travesía el domingo 28 de octubre (20 horas) frente al Zaragoza, también en el coliseo ilicitano. De esos tres partidos, dos serán como local y la simbiosis equipo-afición debe funcionar mejor que nunca. Los malagueños sí que van como un tiro y parece que su travesía en el desierto, aunque queda mucha Liga, puede ser efímera. Sin embargo, tanto gallegos como maños no están para tirar muchos cohetes. El Deportivo sólo ha sido capaz de ganar cuatro de los ocho partidos disputados, aunque sólo ha perdido uno. Mientras por la ribera del Ebro las fiestas del Pilar no están siendo las más alegres, con sólo dos triunfos. Los franjiverdes tienen mucho que ganar y poco que perder en estos partidos. Los favoritos y la presión la van a tener sus rivales y si el Elche es valiente les puede hincar el diente y tirar a la lona.



Goles

Nino y Benja tienen que coger el relevo de Sory Kaba

Los ilicitanos van a afrontar el choque de mañana en Riazor con la ausencia de su goleador Sory Kaba, que se encuentra con la selección de Guinea Conakry. El africano está siendo la sensación del equipo en el arranque liguero. Ha marcado seis de los goles franjiverdes -el otro lo anotó Manuel Sánchez en Oviedo- y su ausencia es preocupante. Con la baja de Sory, Nino y Benja deben dar el paso adelante. Ambos partían a principio de temporada por delante del guineano en las quinielas de la titularidad. Pero el fútbol no son matemáticas. Pacheta ha apostado en los dos últimos partidos -Extremadura y Lugo- por dos delanteros y le ha salido bien. Nino no ha marcado, pero ha contribuido, de manera determinante, al juego ofensivo del equipo. El almeriense está con las uñas afiladas. No es normal que tarde tanto en marcar. En el entrenamiento de ayer se le vio fino y en los ejercicios de remate a puerta siempre acertaba. El técnico no paró de espetar en voz alta: «Ya está aquí el pequeño» o «¡Cómo está el pequeño!». Pacheta sabe que, ahora más nunca, necesita a Nino y lo está animando y mimando. Y el ídolo de la afición nunca falla cuando su Elche le necesita.



Seguridad defensiva

Últimos goles de estrategia y despistes

La Segunda División no es la Segunda B y los delanteros tienen mucha calidad y más los de los rivales que va a tener el Elche en los próximos tres encuentros de Liga. Los franjiverdes han mejorado a nivel defensivo respecto a los primeros partidos de Liga. Aunque han encajado nueve goles en ocho partidos, en los últimos envites no le han generado tanto peligro. El pasado domingo frente al Lugo, el gol llegó en un fallo de concentración en una jugada de estrategia. Los dos del Extremadura fueron como consecuencia de sendos penaltis y en Oviedo tras un error de José Juan. En el sistema defensivo colectivo, los ilicitanos han progresado y ahora queda evitar cometer fallos innecesarios e intentar no ser generosos con los regalos. Gonzalo Verdú ya le vio frente al Lugo a otro nivel y eso siempre es una garantía.



Experiencia

Los futbolistas se van adaptando a la categoría

Tras ocho jornadas, los jugadores franjiverdes van conociendo mejor la categoría. El Elche cuenta con la base de la plantilla de Segunda B y, aunque muchos ya había jugado en Segunda, siempre es necesario un periodo de adaptación. Otros futbolistas se estrenan en la categoría de plata y están llevando a cabo un aprendizaje forzoso. Pacheta ha insistido, una otra vez, que van creciendo y mejorando partido a partido y, ahora, ha llegado el momento de demostrarlo frente a equipos de entidad.



Salto de calidad

Xavi Torres, Chuca y Gonzalo Villar tienen que aparecer

Cuando en el mercado de fichajes el club ilicitano anunció las contrataciones para el regreso a Segunda, todos coincidían en tres nombres que debían dar un salto de calidad: Xavi Torres, por su experiencia; y Chuca y Gonzalo Villar, por lo que habían apuntado en el Villarreal y en el Valencia. De momento, ninguno -Xavi ha estado un tiempo lesionado- ha cumplido con las expectativas y antes los equipos buenos deben aparecer. Si lo hacen, con el estado de gracia que tiene Javi Flores, el Elche estará capacitado para sorprender al cualquiera.