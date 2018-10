Borja: «Tenemos la moral por las nubes y queremos dar la sorpresa en Riazor»

n Borja Martínez está viviendo un sueño. El extremo alicantino fue el primer fichaje del Elche para la presente temporada. El club ilicitano quería garantizarse un futbolista específico de banda izquierda para Segunda División B, en el caso de no haber conseguido el ascenso, o para Segunda. Durante la pretemporada se planteó la posibilidad de una cesión, pero pronto se ganó la confianza de Pacheta, quien decidió que se quedase en el primer equipo debido a los problemas de límite salarial que impedían la contratación de otro jugador más contrastado (Aarón Ñíguez era uno de los objetivos).

El mediapunta franjiverde está siendo titular en los últimos partidos y ante la falta de efectivos de banda se ha convertido en un futbolista imprescindible. «Estoy muy contento por la confianza del entrenador. Me están saliendo bien las cosas y ojalá mi mejor versión esté por llegar. Estoy muy feliz por la acogida del club y de los compañeros. Tenía muchas ganas de jugar en Segunda y estoy muy ilusionado», señaló tras el entrenamiento de ayer.

El mediapunta reconoció que la plantilla ha sentido un gran alivio tras conseguir la primera victoria de la temporada. «Llevábamos mucho tiempo buscándola y ha llegado más tarde de lo esperado, pero nos da confianza y, ahora, tenemos que seguir intentando sumar de tres en tres». Borja aseguró que en el vestuario había «cierta ansiedad» porque el primer triunfo no llegaba y señaló que «ahora ya sabemos el camino y nos libera un poco más para jugar más sueltos».

Respecto al partido de mañana en Riazor, el futbolista alicantino comentó que «todos sabemos que el Dépor es un equipo recién descendido de Primera y que tiene grandes jugadores. Va a ser un partido complicado, pero saldremos a ganar, intentado imponer nuestro estilo de juego, con el que nos está yendo bien». El extremo no descarta dar la sorpresa. «La Segunda División es muy igualada y, aunque ellos tienen un presupuesto alto, nosotros somos un equipo duro y difícil. Con la primera victoria tenemos la moral por las nubes, confiamos mucho en nuestra línea de trabajo y estamos preparados para dar la sorpresa».

Tras meter la cabeza en el once inicial, Borja Martínez sueña ahora con marcar su primer gol con la camiseta franjiverde. «Ojalá sea en Riazor. Me gusta mucho marcar goles y asistir a mis compañeros, pero todavía no lo he conseguido. Lo importante es que el equipo gane y luego si puede ser con un gol mío, mejor».

Por último, el exjugador del Ebro aseguró que no está preocupado por la ausencia de Sory. «Es una baja sensible, pero Nino y Benja son dos grandísimos delanteros y siempre han marcado goles».