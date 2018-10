Josan y Borja entrenan con normalidad

La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto en la mañana de este miércoles a los entrenamientos después de disfrutar el martes de jornada de descanso. Las principales novedades en la vuelta al trabajo ha sido la presencia de Josan Ferrández y de Borja Martínez, que ha realizado toda la sesión con el grupo y ya han superado sus molestias.

No obstante, en el caso del extremo crevillentino, tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico no lo quieren forzar y, seguramente, no entre en la convocatoria para el partido de este viernes (21 horas) en Riazor frente al Deportivo y vuelva ya el martes (21 horas) en el encuentro de la eliminatoria de la Copa del Rey que los ilicitanos disputan el martes 16 de octubre, en el Martínez Valero, contra el Córdoba. Josan ha estado tres semanas en el dique seco debido a una pequeña rotura muscular en la zona de los adductores.

Por su parte, Borja Martínez, quien se tuvo que retirar en el partido del pasado domingo frente al Lugo por calambres, está recuperado y, en principio, no debe tener problema para estar a disposicion de Pacheta para el choque del viernes en tierras gallegas.

Quienes no han entrenado con el grupo han sido Iván Sánchez, que también se tuvo que retirar el pasado domingo, en el minuto 50, con problemas en los isquiotibiales que viene arrastrando desde la semana pasada. El extremo franjiverde ha trabajado en el gimnasio con el recuperador Aitor. Pacheta después del encuentro frente al Lugo que espera que se recuperase a tiempo para Riazor, pero va a ser duda hasta última y la decisión de incluirlo o no en la convocatoria no se tormará hasta mañana jueves.

Alexander González tampoco se ha ejercitado con el grupo después de la recaída de sus problemas en el adductor que sufrió el pasado lunes. El venezolano es baja tanto para el encuentro del viernes frente al Deportivo como para el de Copa contra el Córdoba.

Vídeo y Gimnasio

La plantilla ha tenido una sesión de vídeo para analizar los errores del último partido y para estudiar un poco al Deportivo de La Coruña, el próximo rival. A continuación, los futbolistas han salido al terreno de juego donde han realizado ejercicios de combinación con obstáculos, centros y remates.

Tras dos horas de trabajo, los futbolistas del Elche se han retirado a los vestuarios y volverán a entrenar mañana jueves a las diez de la mañana. Posteriormente, Pacheta dara la convocatoria y la expedición emprenderá viaje a A Coruña.