Gonzalo Verdú: "El viernes vamos a ir a Riazor a dar la sorpresa"

Gonzalo Verdú, central del Elche, asume que el triunfo ante el Lugo (2-1), el primero logrado por el equipo esta temporada en la competició de Liga, sirve "refrendar el trabajo que se esta haciendo y seguir creyendo que estamos en el buen camino. Nos hacía mucha falta y quizás ha llegado más tarde de lo esperado".

El central cartagenero reconocía que el domingo "hasta el minuto 18, cuando marcamos el prime gol, estuvimos bien. A partir de ahí, el aspecto psicológico empezó a contar. Cuando llevas siete partidos seguidos mereciendo ganar y no lo haces, te pones por delante y las dudas aparecen. Sin estar tan brillantes con balón como en otros encuentros lo supimos llevar, y defendimos bien. Apenas nos crearon peligro en la primera parte. Después, tras el descanso, llegaron un poco más. No obstante, lo merecimos y lo luchamos hasta conseguirlo. Vamos a seguir creciendo en base a eso sin importarnos la clasificación".

Verdú sí puso un pero al partido del domingo, la diana del empate lograda por Lazo para el Lugo, propiciada por un despiste defensivo tras una falta al bordel de área, "Cuando aún no has ganado y vas por delante, no te pueden hacer ese gol en la vida. Es bueno corregir errores desde la victoria, pero esas acciones no pueden ocurrir cuando estás necesitado de puntos". Asume que con el empate a uno "nos vinimos abajo, pero con el apoyo del público tratamos de irnos arriba. Tuve yo la ocasión de marcar y, seguidamente, Sory hizo el 2-1, que nos dio tranquilidad".

Gonzalo Verdú mira ya para adelante y ya tiene claro que hay que ganar el viernes en Riazor. "Mucha gente pensará que hemos perdido ya el partido en La Coruña, pero somos capaces de coger el balón y hacer sufrir al equipo gallego. Fuera de casa, hemos dado la cara en todos los campos. Fuimos superiores a Oviedo, Numancia y Extremadura, con diez. No le tememos a nadie y vamos a ir a hacer nuestro partido, a ganar y, por qué no, dar la sorpresa.