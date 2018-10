«Espero que la victoria nos tranquilice pero no nos relaje»

«El triunfo nos permite ponernos más en marcha y no tener miedo»

Pacheta no podía disimular su alegría al final del partido. Inició serio su comparecencia de Prensa, pero pronto comenzó a esbozar sonrisas y no era para menos.

«Espero que la victoria nos tranquilice, pero que no nos relaje y seamos ese equipo peligroso que ya sabe ganar. Llevábamos casi dos meses buscándola y eso tiene fecha de caducidad. Ya la hemos conseguido y nos va a dar paz, tanto a los jugadores, cuerpo técnico, club y masa social», destacó.

El técnico franjiverde aseguró que el triunfo «nos pone más en marcha para afrontar los partidos contra todos los rivales sin miedo y poder jugarles de tú a tú».

El preparador del conjunto ilicitano señaló que nunca se había sentido preocupado por su cargo, a pesar de que el premio no llegaba. «En cualquier otro sitio, si estás siete partidos sin ganar el entrenador está en dificultades, pero yo no me he sentido así, al contrario, he estado protegido y querido».

Pacheta reconoció que, a pesar de ser primera la victoria, no había llegado en el mejor encuentro. No obstante, valoró que «hicimos un partido muy serio, estuvimos compactos. El Lugo es un equipo con mucha experiencia en la categoría y que nos metió en nuestra área, pero por juego y ocasiones el resultado es justo».

El entrenador del Elche señaló que esas ansías por ganar que había «provoca un exceso de responsabilidad en los futbolistas, los músculos lo notan y la angustia por vencer te genera esa tensión porque tenemos jugadores muy comprometidos con la causa. Ahora ya estamos liberados y sin esa presión vamos a ir a más. Ya pensamos en buscar el triunfo tanto en Riazor con en la Copa».

Pacheta afirmó que no mira la clasificación y que lo que quería era estar fuera del descenso en el mes de mayo. «Ahora me guío por sensaciones y las nuestras estaban siendo buenas. Cuando haces más cosas que el rival, las victorias están más cerca».

Por último, sobre Javi Flores comentó que «está de dulce. Hace lo que quiere en el campo, se mueve con libertad y es difícil de marcar. Tiene una gran calidad y, también, lo estamos cuidando y haciendo un gran trabajo físico con él»