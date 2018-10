Un triunfo, un empate y una derrota en los anteriores Elche-Lugo

El encuentro de este domingo será el cuarto enfrentamiento entre el Elche y el Lugo, en Segunda División, en el estadio Martínez Valero. Los tres anteriores se saldaron con una victoria ilicitana, un empate y un triunfo lucense.

Curiosamente, hasta la temporada 2012-2013 no se habían medido ambos equipos. Según informa Antonio J. Pamies, la primera visita del Lugo data del 6 de abril de 2013, el año del ascenso a Primera División, en un partido que terminó con empate a cero y en el que en la primera parte fueron mejores los hombres de Quique Setién, que presionaron muy bien sobre el centro del campo franjiverde, hasta el punto que el conjunto de Fran Escribá no dispararon a puerta en todo el primer tiempo. Por su parte los lucenses sí estuvieron más activos en ataque y gracias a dos intervenciones de Manu Herrera, el partido se fue al descanso sin goles. En la segunda mitad, el Elche salió con otro aire y fue dominador del partido, teniendo hasta cuatro claras ocasiones, que bien por falta de puntería o bien por las intervenciones de Yoel no terminaron en gol. Sin embargo, los gallegos, que solo dispararon a puerta una vez tras la reanudación, tuvieron la ocasión más clara del partido en un tiro de Iván Pérez al larguero. Por los ilicitanos aquel día jugaron: Manu Herrera, Damián Suarez, Pelegrin, Etxeita, Edu Albacar, Generelo, Rivera, Xumetra, Coro, Fidel y Ángel, además de Mantecón, Carles Gil y Powel que disfrutaron de minutos en la segunda parte; por parte del conjunto lucense, Quique Setién alineó a Yoel, De Coz, Pavón, Belforti, Manu, Seoane, Pita, Pablo Álvarez, Airam y los ex franjiverdes Oscar Díaz y Tena.

La única victoria franjiverde se produjo en la campaña 2015-2016. En la jornada 34 de Liga, en un gran partido, el Elche venció 1-0 con un tanto de Franco Cristaldo. Los lucenses fueron en los primeros 45 minutos dominadores del balón. Los ilicitanos, entrenados por Rubén Baraja, fueron, poco a poco, ganando metros y tuvieron el primer gol en las botas de Sergio León, que mandó un lanzamiento de penalti al palo minutos antes de que sí hiciera el primer gol al cruzar un balón por bajo y batir al hoy portero franjiverde Jose Juan. En la segunda parte los gallegos salieron más nerviosos y precipitados, buscando de forma más directa la portería ilicitana, lo que provocó que el partido fuese más parejo. En el minuto 65 el argentino Franco Cristaldo, que se estrenaba como goleador franjiverde, marcó desde fuera del área un gol de bandera que sentenciaba el encuentro, dejando al equipo esa jornada en puestos de play off de ascenso. En la recta final del partido el árbitro asistente anulaba un gol a los gallegos marcado con la mano.

El último precedente entre el Elche y el Lugo fue en la temporada 2016-2017 y terminó con un contundente triunfo de los gallegos, por 0-3, en la que fue la primera derrota de los franjiverdes esa campaña. El Elche de Toril no entró bien en el partido y se vio superado por el rival que, de nuevo, fue dueño del balón y ejerció una presión asfixiante durante los 90 minutos. El planteamiento de los lucenses fue impecable pero hay que destacar que durante la primera media hora los franjiverdes sufrieron varios contratiempos que fueron determinantes. A los 16 minutos, Pelegrin marcó en propia puerta el 0-1 y a los 30 minutos un choque entre Lolo y Noblejas dejó a los ilicitanos durante unos minutos con nueve futbolistas sobre el césped, mientras eran atendidos en la banda, Lolo con un corte en la cabeza y Noblejas con un corte en la boca que le obligó a abandonar el terreno de juego. Acto seguido, el Lugo marcó el 0-2 por mediación de Campillo. Ya en la segunda parte y con la entrada de Pablo Hervías en el campo el equipo franjiverde fue más incisivo aunque en la recta final los gallegos marcaron el definitivo 0-3.