El técnico reclama más acierto a los árbitros tras los últimos errores

Pacheta, que siempre es respetuoso con los árbitros, pidió ayer a los colegiados que «acierten» después del inicio de temporada que está sufriendo el equipo en este apartado. «Tengo diez o doce datos en los que hay errores claros contra nosotros. El otro día hay tres entradas por detrás a Nino punibles de tarjeta. En los dos penaltis no debe sacar cartulina. Ya es bastante castigo la pena máxima y encima en una de ellas se la apuntan a otro y lo expulsan (Manuel Sánchez). Los jueces de línea tienen que ayudar. ¿Quién me devuelve esta hora con un jugador menos? Estoy hablando con datos y el arbitraje me merece absoluto respeto. Sé lo difícil que es, pero los errores los pago yo. Yo soy partidario del VAR».