Derrota en casa del Elche Axa Hita Port frente al Córdoba Futsal (3-4)

La sección de fútbol sala del Elche Club de Fútbol no pudo sumar la tercera victoria consecutiva y ha perdido este sábado frente al Córdoba Futsal en el pabellón Esperanza Lag, por 3-4.



Ha sido un partido de locura muy atractivo para el espectador, pero sin premio para los franjiverdes. Los ilicitanos se han adelantado a los 8 minutos con un tanto de Luciano, pero segundos después los cordobeses han establecido el empate. Paco Morillas ha vuelto a poner por delante al conjunto de Carlos Sánchez, en el minuto 9 (2-1). A partir de ahí, el encuentro se ha tranquilizado un poco hasta que en los dos últimos minutos del primer tiempo Manu Leal, en dos lanzamientos de doble penalti, le ha dado la vuelta al marcador y ha subido al electrónico el 2-3 al descanso.



El Elche ha apretado al inicio de la segunda parte, pero Cristóbal ha ampliado la ventaja para los andaluces, que pudieron marcar antes, pero se encontraron con la resistencia de Kike. En el minuto 31, Luciano ha marcado el segundo de su cuenta particular y el Esperanza Lag se ha venido arriba. Se veía posible la remontada y los últimos minutos ha sido un asedio costante de los ilicitanos. Incluso, en los últimos minutos, Carlos Sánchez ha apostado por Kiwi como portero-jugador. Han habido varios lanzamientos de dobles penaltis, varias oportunidades, pero el balón no ha querido entrar y la victoria se ha marchado para Córdoba.



Un resultado que corta la buena trayectoria del conjunto franjiverde que se sitúa en la zona media de la clasificación y que desperdicia una buena oportunidad para instalarse en la parte alta de la table. A pesar de ello, los futbolistas franjiverdes han terminado exhaustos por el enorme esfuerzo realizado en un choque de alta tensión.





FICHA TÉCNICA:

ELCHE CF AXA HITA PORT: Kike, Rubi, Adrián, Iborra, Kiwi -cinco inicial- Juanito, Paco Morillas, Samu y Luciano.

CÓRDOBA FUTSAL: Nono, Catiti, Lolo Jarque, Manu Leal, Keko -cinco inicial- Cristobal, Tete y Cristian.

GOLES: 1-0 m. 8, Luciano. 1-1 m. 8, Catiti. 2-1 m. 9, Paco Morilla. 2-2 m. 19, Manu Leal. 2-3 m. 20, Manul Leal.

ÁRBITROS: Reig Miralles y Sanclemente Elvira. A los locales Juanito, Kike y Samu y a los visitantes Keko y Cristian.

PABELLÓN: Esperanza Lag, ante unos 400 espectadores.