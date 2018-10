Pacheta: "La primera victoria de la temporada está cada vez más cerca"

Pacheta ha vuelto a dejar claro esta mañana que "la primera victoria de la temporada se está acercando" y haciendo una comparativa con respecto a la temporada pasada confiesa que "el equipo tiene mejores sensaciones que resultados. Entonces, cuando llegó el momento exacto estuvimos ahí. Se está repitiendo un poco la historia y al final fueron las sensaciones las que nos llevaron a tener tantas ilusiones, no los grandes resultados. Estamos en ese proceso".

"En cualquier otra situación -prosigue Pacheta- con la presión que hay en este club, estaríamos fusilados por no ganar en los siete partidos disputados".

El técnico reconoce que ve en todo el entorno "la ilusión" y a los jugadores "con una energía positiva estupenda". Asume que "puede parecer un mensaje repetido y cansino, intento reflejar la realidad" y no duda en afirmar que "todo esto me hace pensar que estamos más cerca de ganar. Jugamos bien, somos asociativos, creamos ocasiones de gol, en el balón parado también estamos mejorando. Estamos creciendo y no tengo ninguna duda. Tenemos que ganar y, si no es posible, tratar de demostrar que somos superiores al rival. Eso nos seguirá haciendo fuertes".

El preparador burgalés ve al equipo "cada día más fuerte, tiene alma y ante la adversidad se crece. Vamos a ver si somos capaces de ponernos por delante el domingo y aguantar". Entiende que frente al Lugo "tenemos que meterle mucho ritmo al partido para hacerle sufrir al rival con o sin balón. Hay que buscar esa continuidad en el juego y en la presión. Si ellos marcan el ritmo lo pasaremos mal porque tienen un gran juego asociativo y sin darte cuenta te meten en tu área".