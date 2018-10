Sory Kaba y Francis reciben la llamada de sus selecciones

El denominado "virus FIFA" va a dejar la próxima semana al Elche sin el concurso de Francis y de Sory Kaba. Ambos se perderán el encuentro de Liga frente al Deportivo, que se jugará el viernes, día 12 de octubre, y el de Copa del Rey ante el Córdoba previsto para martes 16. Un duro contratiempo para Pacheta, que pretendía alinear al primero en tierras gallegas, y, al segundo, en el torneo del K.O. como en su día lo hizo frente al Granada.

El delantero ha sido citado por Guinea Conakry para jugar ante Ruanda el 12 y el 15 de octubre, partidos de clasificación para la Copa África. Aunque el Elche pretende que no esté en dichos duelos, al jugador le hace ilusión vestir la elástica de su país y la Federación de Fútbol de Guinea Conakry no está por la labor de hacer una excepción con el jugador franjiverde.

Por su parte, Francis jugará de titular con Nigeria contra Libia los días 12 y 15 de octubre. Ambos duelos también de clasificación para la Copa África. Los que en este caso no se van a ir con sus respectivas selecciones son Alexander, que está lesionado, además de Zotko, que no ha sido citado con la sub 21 de Ucrania.