José Juan: "Hay mucha diferencia entre ganar o no al Lugo"

José Juan se medirá el domingo al Lugo, equipo en el que militó durante cinco campañas, en un partido que no quiere calificar de "vida o muerte" , aunque asume que "existe mucha diferencia entre ganar o no" dicho duelo ya que si se logran los tres puntos "sales del descenso y empatas a puntos con el Lugo".

El meta afirma que dentro del grupo "estamos ilusionados con lograr la primera victoria" de la temporada e insiste en que "no existe ansiedad, sino ganas de brindarle un triunfo a la afición. Sabemos que este es el camino y se ve tanto en los partidos como en los entrenamientos. Creamos ocasiones y hacemos buen fútbol. Nos falta una pizca de suerte. El vestuario es una piña, un grupo humano extraordinario, de los mejores que me he encontrado en mi larga trayectoria".

Asume que el Lugo no lo va a poner fácil y afirma que "tenemos que salir como siempre, a presionarles, quitarles la pelota, entrar por bandas y hacer goles. No hay dudas en el vestuario"