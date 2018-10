Nino: «Es muy fácil pitarle una pena máxima al Elche»

? El delantero y capitán franjiverde Nino reconoció al final del encuentro ante el Extremadura lo siguiente: «Le he dicho al árbitro que no me había pasado algo así en 700 partidos. Que te piten dos penaltis y sufras una expulsión. Hay que respetar». Entiende el punta franjiverde que es muy fácil señalarle penas máximas al Elche. «Duele decirlo, pero es la realidad. Contra el Mallorca (1-1), tenemos un penalti clarísimo y no lo pitan». Nino asume que «tampoco podemos echarles la culpa a ellos y hay que seguir trabajando y corrigiendo errores. El primer penalti del domingo es claro. Hay que ver la realidad. Se habló en el vestuario de que hay que mejorar. El segundo puede ser, pero evidentemente no es expulsión de Manuel Sánchez, pero yo no estoy para hablar de los árbitros».