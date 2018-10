Sory Kaba: "Me enfado conmigo mismo porque puedo dar más"

Sory Kaba, autor de los goles del Elche que llevaron a empatar un partido que se iba perdiendo 2-0 frente al Extremadura, abandonó el césped del Francisco de la Hera un tanto enfadado porque la ocasión fallada al final, de haberla convertido en gol, hubiera significado el 2-3. Tras la ducha, el guineano decía estar "contento porque el equipo ha empatado con uno menos y acabando el partido con diez jugadores en el campo". A su juicio, esta remontada "demuestra que este grupo de jugadores quiere". Sí reconoció que "me enfado conmigo mismo porque puedo dar más. Y hasta que no salga, no voy a parar. En esa última jugada me he cerrado y he llegado un poco justo. Creo que la toca el central y me empuja un poco. La he tenido, una pena, pero hay que insistir".

Kaba no quiso hablar del arbitraje de Santiago Varón Aceitón y sobre su suplencia y las críticas recibidas tras la poca efectividad que tuvo en Oviedo dijo: "Entiendo y respeto las críticas. Me hacen más fuerte. Yo voy a seguir trabajando en mi línea, no voy a dejar de creer en mí".