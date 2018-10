Nino: "En 700 partidos nunca había visto dos penaltis y una expulsión así"

Nino reconoció al final del encuentro ante el Extremadura lo siguiente: "Le he dicho al árbitro que no me había pasado algo así en 700 partidos. Que te piten dos penaltis y sufras una expulsión. Hay que respetar". Entiende el punta franjiverde que es muy fácil señalarle penas máximas al Elche. "Duele decirlo, pero es la realidad. Contra el Mallorca (1-1), tenemos un penalti clarísimo y no lo pitan".

Nino asume que "tampoco podemos echarles la culpa a ellos. El primer penalti es claro. Hay que ver la realidad. Se habló en el vestuario de que hay que mejorar. El segundo puede ser, pero evidentemente no es expulsión, pero yo no estoy para hablar de los árbitros".

El delantero y capitán franjiverde también realizaba autocrítica y confesaba que en algunos momentos del partido en el Francisco de la Hera "pecamos de inocentes" y avisaba que "en esta categoría cada error te penaliza muchísimo y no queda otra que mejorar".

Recordaba el delantero de Vera que el equipo empezó muy bien, tocando el balón y creando ocasiones de marcar. "El segundo de ellos es el que sobre todo nos hace daño porque se ponen 2-0 y nos quedamos con diez. De todas formas, una vez más, el equipo demostró que está muy vivo, muy fuerte y sigue peleando. Empatar con un 2-0 en contra no es fácil en esta categoría. Queríamos ganar de una vez por todas, pero sólo nos llevamos un punto y hay que seguir trabajando. Lo bueno de tener 38 años es que las he tenido de todos los colores. Y lo bueno para un delantero es tenerlas. Esto cambia. Este es el camino para seguir trabajando y hacerlo bien".