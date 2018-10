Edu Albacar carga duramente contra el presidente del Elche CF, Diego García

El exjugador del Elche, Edu Albacar, ha roto su silencio y a través de su abogado ha emitido un comunicado explicando su versión sobre su despido como secretario técnico del club ilicitano.

En su misiva Albacar señala que:

"Como creo que ya conocen, el pasado 14 de Septiembre el Elche C.F., o mejor dicho, Diego García, me entregó una carta por la que, sin más, procedía a despedirme de forma inmediata del club. Evidentemente firmé como no conforme: esta carta ésta plagada de injurias y calumnias contra mi persona que, sinceramente, no entiendo con qué propósito se realizan. Automáticamente, casi antes de que yo saliera de las oficinas del club, éste señor ordenó publicar un comunicado señalando que el Elche C.F y yo habíamos decidido la rescisión y que se ofrecería un homenaje ante la afición.

Ante todo ello tengo varias cosas que manifestar:

Sólo me reuní una vez con la persona que, desgraciadamente, representa al Elche C.F. en este momento –Diego García- y fue como consecuencia de que era la única persona del club que llevaba meses sin cobrar mi sueldo. En esa reunión me indicó que tenía que bajarme mi salario como secretario técnico, sueldo que, me había propuesto él personalmente y firmado unos meses antes.

Me consta que la paralización del pago de mi salario, primas y demás fue una orden personal dada por este señor. También el hecho de que no se me entregara ningún documento del club, ni siquiera copia de mis contratos como futbolista y como secretario técnico. A los pocos días de nuestra conversación anterior, este señor me comunica que me quiere despedir porque mi salario es muy alto. Este salario, repito lo propuso él mismo y lo firmé unos meses antes, mientras era jugador del primer equipo, proponiéndome también entonces, que hiciera un nuevo esfuerzo por el Elche CF, bajándome considerablemente mi salario como futbolista, lo que también realicé.

Ante tan sorpresiva e inesperada comunicación, ya que tengo tres años más de contrato como secretario técnico del club firmados por el Sr. García que pensaba cumplir, y viendo con qué tipo de persona tenía que negociar mi futuro, preferí remitirle a mi abogado José Miguel Lledó –RS ABOGADOS- para que negociara en mi nombre.

Prefiero no comentar lo que, por medio de mi representante legal, me ofreció este señor. Me parece insultante, poco profesional y desde luego falto de la clase y señorío que se le debe presumir a una persona que preside una entidad como el Elche. Sólo diré que una de las propuestas era ofrecerme un partido homenaje, no para darme la oportunidad de despedirme de mi afición, ni para permitirme -creo que me lo he merecido- emocionarme jugando por última vez con la camiseta de mi equipo, sino para "sacar dinero" de la afición del Elche y que, con "esa limosna" que los aficionados dieran, poder indemnizarme. Creo que este hecho por sí mismo define al tipo de persona que tenemos, en estos momentos, dirigiendo nuestro club.

La carta de despido inmediato me fue entregada, en pleno proceso de negociación, sin avisar a mi abogado, el viernes 14 de septiembre por medio de José Francisco. En ella se alegan determinadas falsedades que rayan en la injuria y calumnia contra mi persona de las que se tendrá que dar cuenta ante los tribunales. El Sr. García ni siquiera, a pesar de todo lo que dice que me aprecia y valora, tuvo la "delicadeza" de dármela y explicármela personalmente a mí o a mi abogado. Tuve que ser yo el que, después de recibir ese tremendo mazazo, pidiera hablar con él en ese momento.

Entre las causas que alega para justificar un despido injustificable fueron:

No obedecer a mis superiores: hasta la fecha, ninguna orden o instrucción dada por el director deportivo o cualquier persona del equipo técnico ha sido incumplida, ni siquiera cuestionada, por mí.

Filtrar fichajes a la prensa: Vosotros, los medios de comunicación sabéis lo falso de este hecho. NUNCA os he desvelado ningún fichaje que el Elche fuera a hacer hasta que no estuviera hecho. Pero es que, en esta temporada, era imposible que hubiera hecho algo parecido a esto porque no se me comunicó ni un solo fichaje. He sido el único integrante de la dirección deportiva que no sabía a quién se había fichado, teniendo que enterarme de todas las incorporaciones por vosotros. Además se alega en la carta, firmada por el Sr. García, que con esta actitud encarecí determinados fichajes de determinados futbolistas. Esto, además de ser incierto, no pudo producirse puesto que esos futbolistas no han sido fichados por el Elche CF sino cedidos al mismo por otros clubs.

Para acabar con el comunicado, diré que me ofrecieron un partido homenaje al que contesté que en esos términos y mientras esté este señor como presidente, no aceptaba. El respeto es algo que se gana día a día en el verde, pero evidentemente él no sabía de lo que hablaba, cuando me contestó que ese partido era otra forma de sacar dinero. Fue en ese momento cuando me levanté y salí de su despacho.

Respecto a lo que este señor quiso manifestar con su comunicado en la web del club y los motivos de mi despido expuestos en la carta que me fue entregada, desgraciadamente, serán los tribunales los que decidan sobre ello.

No tengo ningún reparo en reconocer que no me importa demandar a este señor y que la justicia le obligue a disculparse y no mentir sobre mí. Sólo mi entorno y mi abogado saben lo que me ha costado tomar la decisión de tener que demandar al Elche C.F. Nunca, digo bien NUNCA, pensé que tendría que hacer algo así contra el club en el que tan feliz me he sentido y para el que tanto he dado. Pero ahora este señor, está jugando con el pan de mis hijos y eso, espero que lo entiendan, un padre no lo puede permitir.

Me entristece salir así de MI CLUB, pero más me entristece ver a los que actualmente mandan en el club tratando al Elche como una marioneta, un juguete roto. Quizás deberían tomar ejemplo de Juan Serrano y Pepe Alberola, presidentes con los que trabajé, que no les importaba coger su coche e ir a ver a su equipo sin cuestionar la distancia, pagándose de su bolsillo los viajes.

En estos dos meses y medio que he trabajado en la secretaria técnica he visto cosas raras, muy raras.

No me parece bien que todos los fichajes, o casi todos, sean del mismo representante. Incluso si no valen y hay que cederlos la misma temporada.

No me parece bien que el presidente cambie uno de los modelos de vehículo que nos ofrecía una marca, por otro para su uso y disfrute. Especialmente cuando los demás tenemos que hacer malabares para ir a hacer los informes de partidos.

No me parece bien que se despida a gente que lleva mucho tiempo, con la excusa de que hay que hacer recortes. Entre otras cosas (y quizás ese sea el verdadero motivo por el cual me han despedido, y casi lo prefiero así) prefiero estar fuera de este club que no tener que mirar para otro lado mientras otros hacen y deshacen a su antojo.

Una vez aclarado esto, no voy a despedirme de la afición. A partir de ahora yo seré un aficionado más que irá apoyar a su equipo sabiendo que los que mandan y sacan barriga en el palco, lo único que les interesa es salir bien el la foto oficial, y si tuvieran un poquito de dignidad se irían con todos sus secuaces. Lo único que deseo de corazón es que el Elche se salve y poco a poco vuelva a donde se merece. Pero para que eso ocurra deben salir y dejar entrar a gente que trabaje por y para el club.

Lamento de corazón tener que escribir estas palabras para defenderme de lo que una persona, que nada ha hecho por el Elche, intenta desprestigiarme manchando mi carrera en este club durante tantos años sin importarle a lo que renuncié por seguir aquí, ni las reducciones de sueldo que he aceptado hacer en cada renovación de contrato, ni los aplazamientos de mis primas o cantidades a percibir cuando el club no podía pagarlas, ni tantas y tantas cosas que he hecho por este club.

Sin más desde mi cariño por este club, mi club, y su afición les mando un afectuoso saludo.

Nos vemos los domingos en el Martínez Valero.

¡!!!!Mucho Elche¡¡¡¡¡¡".

Comunicado del Elche CF

Una vez conocido el comunicado remitido por el Edu Albacar en la tarde de hoy, el Elche C.F. ha dedido "desmentir rotundamente las manifestaciones que se contienen en él, considerando muy graves las insinuaciones que se vierten en su contenido y que serán valoradas jurídicamente para su contestación en el momento y foro oportuno". En un comunicado ofrecido por el club en su página web señala:

"La decisión del despido del Sr. Albacar fue adoptada por el Consejo de Administración por los motivos que constan en la propia carta y que este Club no ha querido hacer públicas por respeto a dicho señor, pero que justifican suficientemente su despido.

El Elche C.F. reconoce el pasado que como jugador ha tenido el Sr. Albacar, pero no puede consentir que en la actualidad su actuación dentro de la dirección deportiva perjudique los intereses del Elche C.F.

Tras la entrega de la carta, el propio Presidente del Consejo de Administración y otro miembro de éste pidieron hablar con él, pero dando un portazo abandonó la habitación.

El Elche C.F. no desea airear los motivos que han llevado al despido del Sr. Albacar, pero no permitirá que se mancille el nombre de este Club o se manche la honorabilidad de sus representantes. Por todo ello y deseando centrarnos en este momento en los importantes compromisos deportivos que nuestro equipo tiene en las próximas semanas, tendrán que ser los tribunales los que depuren y diriman este asunto, así como las acusaciones que se vierten o insinúan en dicho comunicado!.