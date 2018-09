Elche CF: La victoria no puede esperar

Pacheta deja fuera de la convocatoria a Gonzalo Villar y Jony y alineará un once inicial muy similar al que empató en Oviedo.

A la séptima debe ir la vencida. La primera victoria del Elche no puede esperar más. El conjunto franjiverde necesita como el comer sumar los tres puntos esta tarde (20 horas), en el Francisco de la Hera de Extremadura, frente a un rival directo, que suma cuatro puntos, los mismos que los ilicitanos y que, también, se encuentra en puesto de descenso.

Los extremeños afrontan el encuentro con la moral alta tras lograr su primer triunfo la pasada jornada con un rotundo 1-4 en el feudo del Rayo Majadahonda, pero, a su vez, con la presión de no haberse estrenado todavía en su campo en el que ha perdido los tres partidos que ha disputado frente al Deportivo de La Coruña, Granada y Las Palmas.

La misión para el equipo de Pacheta no va a ser fácil porque se encontrará en un ambiente hostil con unas gradas repletas de público. A pesar de ello, el Elche confía en que las buenas sensaciones que ha mostrado en la mayoría de las seis primeras jornadas se traduzcan en un resultado positivo. Además, la fortuna y las decisiones arbitrales tienen que caer, de una vez por todas, de lado ilicitano, después de no tener demasiado suerte en ese aspecto en el arranque de competición.

El técnico franjiverde no parece dispuesto a realizar muchos cambios, incluso no se descarta que pueda presentar el mismo once inicial que empató (1-1) la pasada jornada en Oviedo. El único cambio podría ser la entrada de Xavi Torres en la medular acompañando a Manuel Sánchez.

No obstante, el centrocampista de Xàbia viene de una lesión en el cuádriceps que le ha dejado fuera del equipo durante el último mes y Pacheta podría reservarlo por si hiciese falta a lo largo del partido.

Se espera un encuentro de mucho músculo y lucha y Provencio también es un futbolista que se amolda a esas características.

Quizás por esas circunstancias el entrenador del Elche ha optado por dejar fuera de la convocatoria a Gonzalo Villar, un jugador de más técnica, que no está entre los 18 elegidos. Junto al mediocentro murciano también se ha quedado descartado, por decisión técnica, Jony Ñíguez. Manu, que acaba de salir de una lesión, junto a Josan y Alexander González, quienes tendrán que estar un mes en el dique seco por sendas pequeñas roturas en el adductor, son los otros jugadores que no han viajado hasta Almendralejo.

Tekio sustituirá al venezolano Alexander en el lateral derecho y Juan Cruz, que ha cumplido en los dos últimos envites, serán los carrileros. Gonzalo Verdú y Neyder son fijos en el centro de la defensa, al igual que Manuel Sánchez como pivote por delante de la línea de cuatro. Javi Flores es otro futbolistas de plena confianza de Pacheta, mientras que Iván Sánchez y Borja Martínez, no tienen, con la lesión de Josan, competencia en los extremos. Salvo sorpresa, Sory, a pesar de que no está muy acertado de cara a portería, seguirá siendo la referencia ofensiva y más en un encuentro que se presume muy físico.



Bajas en los locales

En el Extremadura, Juan Sabas tiene las bajas de Fausto Atienza, Borja Granero, Diego Capel, Álex Barrera y Borja García. Los locales confían en la dupla atacante Chuli-Enric Gallego, mientras que el central Íñigo López, que estuvo en la órbita del Elche la temporada pasada, debutará como titular.