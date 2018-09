El Elche vela armas en Almendralejo

El Elche espera la hora del partido, las 20 horas, para medirse en el Francisco de la Hera al Extremadura con la idea de sumar la primera victoria de la temporada. Los dirigido por Pacheta, que esta mañana han realizado una sesión suave en las instalaciones del equipo extremeño, afrontan suamamente concentrados el duelo ante un rival directo en la lucha por la permanencia después haber sumado en esta Liga cuatro empates -el último el pasado domingo en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo- y perdido dos partidos.

Pacheta y el equipo han merecido, por juego y ocasiones, sumar de tres en tres frente a Numancia, Mallorca y Oviedo. Pese a que no lo han conseguido, por un motivo o por otro, tienen la sensación de que el triunfo está cada día más cerca. ¿Por qué no hoy?: «No hemos conseguido ganar, pero el equipo está conectado y unido», insiste el preparador burgalés. Los 18 jugadores citados por el preparador de Salas de los Infantes han trabajado esta mañana. Manu, Gonzalo Villar, Jony y los lesionados Josan y Alexander González se quedaron en casa y no viajaron.

En el once inicial, Tekio, que sustituirá al venezolano Alexander en el lateral derecho y Juan Cruz, que ha cumplido en los dos últimos envites, serán los carrileros. Gonzalo Verdú y Neyder son fijos en el centro de la defensa, al igual que Manuel Sánchez como pivote por delante de la línea de cuatro. La duda, está en el acompañante del cordobés. En Oviedo estuvo Provencio en esa demarcación, pero no se descarta que lo haga en esta ocasión Xavi Torres, ya que está recuperado de su lesión.

Javi Flores es otro futbolistas de plena confianza de Pacheta, mientras que Iván Sánchez y Borja Martínez, no tienen, con la lesión de Josan, competencia en los extremos. Salvo sorpresa, Sory, a pesar de que no está muy acertado de cara a portería, seguirá siendo la referencia ofensiva y más en un encuentro que se presume muy físico.

En el Extremadura, Juan Sabas tiene las bajas de Fausto Atienza, Borja Granero, Diego Capel, Álex Barrera y Borja García. Los locales confían en la dupla atacante Chuli-Enric Gallego, mientras que el central Íñigo López, que estuvo en la órbita del Elche la temporada pasada, debutará como titular en un duelo en el que los extremeños buscan su primera victoria en casa.