El Elche promete que pagará la prima del ascenso a principios de octubre

Cordero se reúne con los capitanes para transmitirle tranquilidad y confianza.

Los futbolistas del Elche cobrarán la prima del ascenso a principios del mes de octubre. Así lo ha prometido el club a los jugadores. La intención de la entidad franjiverde es incluir los premios por el salto de categoría, tanto los individuales que cada futbolista tenía en su contrato de la temporada pasada, como el colectivo en la nómina del mes de septiembre, que tiene previsto abonar en los próximos días.

El pasado jueves, el director deportivo, Jorge Cordero, se reunió con los capitanes de la plantilla: Nino, Gonzalo Verdú, Provencio y Benja para transmitirle tranquilidad y confianza en el consejo de administración.

El club argumenta el retraso -se tenía que haber pagado a principio de mes- con los numerosos pagos que ha tenido que hacer frente durante septiembre. La entidad ha tenido que pagar la nómina de agosto a jugadores y empleados y, además de cumplir con el pago de 1,3 millones, correspondiente al plazo del convenio con Hacienda que vencía el 20 de septiembre. Una cantidad elevada que ha necesitado de la aportación económica del máximo accionista individual, el expresidente José Sepulcre.

Al día en los cobros

Además, desde la entidad franjiverde también han recordado que, hasta la fecha, tanto los futbolistas como los empleados están al día en los cobros y que, como máximo, la segunda semana de cada mes vencido, en el caso de los jugadores; y la tercera o la cuarta, en el caso de los empleados, le están transfiriendo el dinero a sus cuentas bancarias.

Confianza en el vestuario

Después de la reunión mantenida con Jorge Cordero, en el vestuario franjiverde, en el que había cierto malestar y preocupación, existe ahora confianza en el consejo de administración toda vez que, hasta ahora, están cumpliendo con lo prometido.

Los futbolistas así se lo trasmitieron al director deportivo y señalaron que mientras que haya un retraso corto de 15-20 días, incluso de un mes, siempre que el club cumpla, no va a haber ningún tipo de problemas, aunque les gustaría que los pagos se produzcan en los plazos estipulados y un poco antes de lo que se están haciendo.

De lo que no tienen noticia la plantilla es del reloj que prometió el presidente, Diego García. No obstante, lo consideran un tema menor y no están preocupados por si finalmente no llega.

Ahora, los futbolistas están centrados en intentar conseguir los tres puntos esta tarde en Extremadura y la primera victoria de la temporada.